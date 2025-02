Ataques russos danificam infraestruturas na Ucrânia

Segundo o exército ucraniano, a Rússia lançou 143, 95 deles dos quais foram abatidos, e os restantes 46 não atingiram os seus alvos.O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, revelou que o”.

“Isto foi feito deliberadamente para deixar as pessoas sem aquecimento em temperaturas abaixo de zero e criar uma catástrofe humanitária”, escreveu Shmyhal no Telegram.





Dados de Kiev revelam que, na última semana, a Rússia lançou cerca de 1.220 bombas aéreas, mais de 850e mais de 40 mísseis em áreas controladas pelo governo da Ucrânia.

Ataque ucraniano a Belgorod

Uma mulher morreu na região fronteiriça de Belgorod, na Rússia, no domingo, quando umucraniano atingiu o carro em que seguia, segundo o governador regional, Vyacheslav Gladkov.Belgorod tem sido frequentemente alvo de bombardeamentos ucranianos durante o conflito de quase três anos.

Tropas russas intensificaram ataques a Pokrovsk

No sábado, as forças russas aumentaram drasticamente a atividade de combate no leste da Ucrânia e os principais ataques se concentraram perto de um importante centro logístico de Pokrovsk, disseram militares ucranianos no domingo.

Os militares disseram que houve 261 confrontos militares nas últimas 24 horas, em comparação com pouco mais de 100 dias antes. Quase um terço de todos os combates concentrou-se perto de Pokrovsk.





As forças russas estão a atacar posições ucranianas a sul, oeste e leste de Pokrovsk, num esforço para cortar os fornecimentos do grupo, disseram os militares.





