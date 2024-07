O diretor interino do Serviço Secreto dos Estados Unidos admitiu, esta terça-feira, que a agência falhou ao deixar desprotegido o telhado usado pelo atirador no atentado ao ex-presidente Donald Trump.

Na audiência da comissão do Senado dos Estados Unidos, Ronald Rowe disse que está "envergonhado" pela falha de segurança e garantiu que já tomou medidas corretivas.



Kimberly Cheatle demitiu-se do cargo de diretora do Serviço Secreto, depois de ter sido investigada após a tentativa de assassinato do ex-presidente.