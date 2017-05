Atentado em Manchester: o que já se sabe

RTP 23 Mai, 2017, 07:16 / atualizado em 23 Mai, 2017, 09:16 | Mundo

A explosão ocorreu quando eram 22h35 em Lisboa, no fim de um concerto da artista pop Ariana Grande. A polícia de Manchester informou desde logo que tinham sido acionados os serviços de socorro perante os relatos de que teria havido uma explosão na Manchester Arena, a sala com capacidade para 21 mil pessoas onde decorria o concerto.

Testemunhos



from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de maio de 2017

Esta manhã, a polícia confirmou que há pelo menos 22 vítimas mortais e 59 feridos e que há crianças entre as vítimas. As autoridades policiais revelaram também que o atacante morreu na explosão. A polícia acredita que o atacante agiu sozinho, tendo se feito explodir com recurso a um engenho "improvisado". As investigações prosseguem para apurar se fazia parte de alguma rede mais vasta.A primeira-ministra britânica já anunciou que o incidente desta noite está a ser “tratado pela polícia como um terrível ataque terrorista”. Num comunicado emitido já de madrugada, Theresa May acrescentou que todos os seus pensamentos estão com as vítimas e as famílias dos que foram afetados.O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. No entanto, apoiantes do Estado Islâmico celebraram esta explosão nas redes sociais com mensagens de incitamento a que sejam levados a cabo ações semelhantes.Este ataque é já o atentado mais mortífero em território britânico desde 2005. Os ataques de julho desse ano, em Londres, em estações de metro e num autocarro, provocaram 56 mortos.Uma testemunha que esteve no concerto de Ariana Grande, ouvida pela Reuters, diz ter ouvido uma grande explosão quando abandonava a sala: “Estávamos a sair e já na porta deu-se uma explosão gigantesca e começou toda a gente a gritar”.“Foi uma explosão gigantesca, podíamos sentir o impacto no peito. Foi caótico. Toda a gente começou a correr aos gritos e a tentar chegar às saídas”, acrescentou. "Havia sangue por todo o lado", declarou outra testemunha, citada pela CNN.Na rede social Twitter, a cantora Ariana Grande afirmou estar "destroçada" perante os acontecimentos. "Do fundo do meu coração, lamento imenso. Não tenho palavras", escreveu a cantora norte-americana.