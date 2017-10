Atirador de Las Vegas tinha vasto arsenal de armas

Inês Geraldo - RTP03 Out, 2017, 10:40 / atualizado em 03 Out, 2017, 10:42 | Mundo

Após o maior massacre de sempre em solo americano, a polícia norte-americana confiscou o arsenal de armas que Stephen Paddock tinha na sua posse quando atingiu várias pessoas que assistiam a um concerto em Las Vegas.



No quarto do hotel Mandalay Bay, onde se encontrava Stephen Paddock, as autoridades encontraram 23 armas, às quais se juntam mais 19 na casa do atirador, a pouco menos de 100 quilómetros do local onde se deu o tiroteio. Também foram encontrados explosivos.



Durante um concerto de James Aldean, Paddock atirou sobre a multidão que via o espetáculo e matou perto de 60 pessoas, deixando mais de 500 feridas. A polícia continua a procurar os motivos que tenham levado o antigo contabilista a levar tal ato a cabo, já que não tinha qualquer cadastro criminal.



De acordo com as autoridades do estado do Nevada, Stephen Paddock partiu duas janelas do quarto onde se encontrava para ter um ângulo maior para disparar sobre a multidão. Uma equipa de intervenção acudiu imediatamente ao local e ainda viu o atacante a atirar sobre as autoridades antes de pôr termo à própria vida.



Era conhecido pelas autoridades que Stephen Paddock comprava armas de fogo. No entanto, os investigadores do caso acreditam que sempre de forma legal.

Atirador atuou sozinho

O Xerife da polícia estadual disse à imprensa que acredita que o atirador agiu sozinho, não havendo ligações conhecidas a grupos terroristas. “Neste momento, acreditamos que é um ator a solo, um lobo solitário”.



Uma mulher, dita namorada do atirador, era considerada como pessoa de interesse para as autoridades mas as mesmas revelaram, em comunicado, que Marilou Danley não fez parte do tiroteio perpetrado por Stephen Paddock.



“Detetives da Polícia Metropolitana de Las Vegas entraram em contacto com ela [Marilou Danley] e não acreditam que esteja envolvida no tiroteio”.



O irmão do atirador, Eric Paddock, também se mostrou chocado com as ações do irmão, que descreveu como uma “pessoa com posses financeiras. Gostava de jogar poker e viajava em cruzeiros”.