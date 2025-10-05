Ativistas portugueses devem regressar a Portugal ainda hoje, admite Governo

(em atualização)

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje", adiantou a mesma fonte.

Havia a informação de que a embaixadora de Portugal estaria esta maanhã no centro de detenção em Israel.



Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, "a confirmação definitiva de que tudo correu como o previsto espera-se até meio da tarde de hoje".

De acordo com a diplomacia portuguesa, a confirmação definitiva do regresso "só poderá, no entanto, ser dada no momento em que todos se encontrem dentro do avião".



"Os termos da chegada dos portugueses serão divulgados depois da confirmação definitiva", refere o MNE.

São quatro os portugueses detidos: a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves, que estavam entre os mais de 450 participantes da missão e que foram presos por Israel no dia 1 de outubro.

c/Lusa