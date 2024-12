Atropelamento em mercado de Natal na Alemanha faz pelo menos quatro mortos

Condeno veementemente o horrendo ataque no mercado de Natal de Magdeburgo, na Alemanha. Expresso solidariedade ao povo alemão e ao Chanceler Scholz @Bundeskanzler, sentidas condolências às famílias das vítimas e votos de recuperação aos feridos. — Luís Montenegro (@LMontenegropm) December 20, 2024

Chegou à Alemanha em março de 2006 e recebeu estatuto de refugiado em julho de 2016.A ministra alemã da Administração Interna, Tamara Zieschang, afirma que o suspeito agiu sozinho e não há informações sobre outros agressores.O chanceler alemão, Olaf Scholz, visita este sábado o local do ataque.Numa nota publicada no site da Presidência da República O chefe de Estado português apresenta condolências aos familiares das vítimas mortais, deseja uma rápida recuperação aos feridos e envia uma mensagem de solidariedade ao povo alemão.O primeiro-ministro português também já reagiu.

Luís Montenegro expressa solidariedade ao povo alemão e ao governo germânico, assim como condolências às famílias das vítimas. O primeiro-ministro formula, ainda, votos de recuperação aos feridos.







Os Estados Unidos também anunciaram que "estão chocados e tristes" com o ataque em Magdeburgo. Um porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, enviou as "mais profundas condolências às famílias e entes queridos dos mortos e feridos e a todos os afetados por este terrível incidente".



Miller acrescentou que Washington está pronto a "prestar assistência" enquanto prosseguem os esforços de recuperação e "as autoridades investigam este terrível incidente".



"A Alemanha é um dos nossos parceiros mais próximos e aliados mais fortes, e estamos ao seu lado hoje e nas próximas semanas. Não há lugar para a violência nas nossas sociedades", afirmou.