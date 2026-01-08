Aulas suspensas nas escolas de Minneapolis após morte em operação do ICE





A decisão abrange todos os programas e atividades escolares. A cidade, no Estado do Minnesota, tem sido palco de protestos desde esta quarta-feira.



A escalada de tensão em Minneapolis começou depois de uma mulher ter sido baleada por agentes do ICE durante uma operação de controlo migratório. Renee Nicole Good não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.





Desde o incidente, ocorrido na quarta-feira, várias pessoas têm-se concentrado no local do tiroteio para protestos e homenagens à vítima.



Segundo um comunicado da administração das Escolas Públicas de Minneapolis, citado pela agência Lusa, a suspensão das aulas é uma medida preventiva face aos incidentes registados em vários pontos da cidade.



As manifestações estendem-se também à cidade vizinha de St. Paul, com dezenas de manifestantes reunidos junto a instalações federais, a entoar palavras de ordem contra o ICE e a exigir justiça.



A decisão inclui todos os programas, atividades, eventos desportivos e aulas de Educação Comunitária, e ainda de educação de adultos. Em análise está o prolongamento da interrupção letiva durante a próxima semana.



As escolas públicas de Minneapolis decidiram suspender as aulas até sexta-feira, na sequência da morte de uma mulher durante uma operação do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).