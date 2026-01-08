Mulher morta a tiro por agente do ICE nos EUA



A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos (EUA), Kristi Noem, defendeu o agente envolvido no tiroteio, afirmando que a mulher tentou atropelar um agente do ICE e que o disparo ocorreu em legítima defesa.



A vítima, identificada como Renee Nicole Good, tinha 37 anos e era norte-americana.





Várias pessoas reuniram-se no local do tiroteio, inicialmente para protestar contra a polícia e, mais tarde, para prestar homenagem à vida de Good numa vigília.

A incidente ocorreu perto do local onde George Floyd foi baleado em 2020, também pela polícia local. O mais recente caso tem intensificada a tensão na cidade, reacendendo o debate sobre o uso da força por autoridades policiais nos Estados Unidos.