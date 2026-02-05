Aumenta para sete o número de mortos devido ao dengue em Timor-Leste

"Até esta manhã, sete pessoas já morreram devido à dengue", afirmou Vidal de Jesus Lopes, contactado pela Lusa por telefone.

O responsável salientou que desde 01 de janeiro até hoje foram registados no principal hospital de Timor-Leste mais de 400 casos.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o número total de casos de dengue registados desde o início do ano já ultrapassa 1.300.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, para combater a dengue, os serviços de saúde dos municípios de Díli, Aileu, Lautém, Baucau, Manatuto e Bobonaro, estão a realizar atividades de educação e prevenção da doença junto das comunidades, bem como ações de fumigação nas residências.

"Pedimos ao Governo que acelere as atividades de educação e promoção da saúde sobre a dengue e distribua também medicamentos à comunidade, além de reforçar as ações de fumigação", disse Elísio Marçal, chefe do suco de Comoro, bairro em Díli.

A autoridade local apelou também à população para manter os seus locais de residência limpos, sem lixo e sem recipientes que possam acumular água.

A Comissão F do Parlamento Nacional, responsável pelas áreas da educação, saúde, segurança social e igualdade de género, realizou quarta-feira uma vista ao Hospital Nacional Guido Valadares para avaliar a situação e recomendou ao Governo a melhoria dos equipamentos médicos.