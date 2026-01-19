Mundo
Aumento contínuo da riqueza dos multimilionários constitui ameaça à democracia, alerta a Oxfam
A riqueza dos bilionários do mundo atingiu um máximo histórico em 2025, segundo a Oxfam, agravando as desigualdades sociais e ameaçando as funções democráticas. A organização não-governamental lança o alerta, focando em particular as políticas do Presidente dos EUA, Donald Trump, que deverá estar em destaque no Fórum Económico Mundial anual de Davos, que começa hoje na Suíça.
Os 12 bilionários mais ricos do mundo "detêm mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade", ou seja, cerca de quatro mil milhões de pessoas, refere a Oxfam no relatório sobre as desigualdades.
No ano passado, os bilionários do mundo ultrapassaram os 3.000 pela primeira vez e a sua riqueza combinada ultrapassou os 18,3 biliões de dólares, estima a ONG. O valor das suas fortunas registou um aumento de 16,2%, três vezes mais rápido do que nos cinco anos anteriores, enquanto o declínio da pobreza abrandou desde o início da pandemia em 2020.
A acumulação de riqueza permite aos super-ricos o acesso às instituições e o controlo dos meios de comunicação social, "minando a liberdade política e corroendo os direitos de um número cada vez maior de pessoas", sublinha a Oxfam.
A organização calcula que os bilionários têm "4.000 vezes mais probabilidades de ocupar cargos políticos" do que os cidadãos comuns. Refere-se sobretudo aos EUA, onde a administração de Donald Trump inclui um grande número de bilionários."Sem legitimidade democrática"
Em Davos, começaram ontem as manifestações contra a realização do Fórum e contra o Presidente dos EUA.
No Fórum Económico Mundial, "as pessoas mais poderosas e mais ricas do mundo reúnem-se para discutir o nosso futuro, para tomar decisões, por exemplo sobre a economia ou o clima, que afetam o mundo inteiro, e fazem-no sem qualquer legitimidade democrática", afirmou Nathalie Rios, vice-presidente da Juventude Socialista Suíça.
Centenas de manifestantes tinham saído à rua desde sábado para se deslocarem a Davos, vindos de outras comunidades da região. Apenas alguns dos manifestantes foram autorizados pelas autoridades a participar na manifestação de ontem.Círculo vicioso
As desigualdades económicas e políticas podem acelerar a erosão dos direitos e da segurança das pessoas com uma rapidez assustadora", reforçando um ciclo vicioso, afirmou o diretor-geral da Oxfam International, Amitabh Behar.
"As medidas tomadas sob a presidência de Trump (...) beneficiaram os mais ricos em todo o mundo", sublinha o relatório da Oxfam, que apela a que o poder dos super-ricos seja refreado e "genuinamente" tributado, e também que sejam proibidos de financiar campanhas eleitorais.
ERTNews/ 19 janeiro 2026 01:20 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa