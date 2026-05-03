Aumentou a atividade de aeronaves militares dos EUA para o Médio Oriente

OPEP+ mantém aumento de quotas previsto apesar da saída dos Emirados Árabes Unidos
A Arábia Saudita, a Rússia e outros cinco países da OPEP+ aumentaram hoje, como previsto, os limites de produção de petróleo, demonstrando a continuidade do grupo após o abalo provocado pela saída dos Emirados Árabes Unidos.
Em conjunto, Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã aumentaram "em 188.000 barris por dia" os limites de produção para o mês de junho, segundo o comunicado publicado no `site` da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Já a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) comprometeu-se a investir 55 mil milhões de dólares em novos projetos ao longo dos próximos dois anos.
"A ADNOC confirmou hoje que está a acelerar o crescimento e a implementação da sua estratégia, com 200 mil milhões de dirhams (46 mil milhões de euros) em novos contratos de projetos para o período 2026-2028", indica um comunicado da empresa.
Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, na terça-feira, a saída a partir de 01 de maio da OPEP liderada por Riade e da aliança OPEP+, que também inclui a Rússia.
A OPEP era até agora composta por 12 países membros, focados na coordenação da produção e preços. Com a saída dos Emirados Árabes Unidos, os membros são: Arábia Saudita, Irão, Iraque, Kuwait, Venezuela, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria e República do Congo.
Especialistas ouvidos pela AFP sublinham que a declaração dos países que integram a OPEP+, sem qualquer referência aos Emirados Árabes Unidos, reflete as tensões nas relações com Abu Dhabi após a saída da aliança.
"Ao manter a mesma trajetória de produção -- simplesmente sem os Emirados Árabes Unidos --, o grupo age como se nada tivesse acontecido, minimizando deliberadamente as fraturas internas e exibindo uma imagem de estabilidade", considerou Jorge Leon, da Rystad Energy, uma consultora do setor da energia.
Segundo os analistas, o aumento agora anunciado dificilmente se traduzirá em produção adicional, uma vez que as principais capacidades não utilizadas da OPEP+ se encontram nos países do Golfo, cujas exportações estão bloqueadas pelo encerramento do Estreito de Ormuz, no contexto da guerra entre o Irão e os Estados Unidos da América.
Entre os países da OPEP+ sujeitos a quotas, a produção caiu para 27,68 milhões de barris por dia em março, abaixo das quotas, que ascendiam a 36,73 milhões de barris por dia.
O impacto distribui-se sobretudo entre a Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, cuja produção deixará de ser contabilizada no total da aliança (o Irão é membro da OPEP+, mas não está sujeito a quotas).
A Rússia -- segundo maior produtor do grupo -- é quem mais beneficia da situação, com preços da energia muito elevados, apesar das dificuldades de produção ao nível das quotas atuais desde o início da guerra na Ucrânia.
Guarda Revolucionária desafia EUA a optarem por "mau acordo" ou operação militar "impossível"
A Guarda Revolucionária do Irão desafiou hoje os Estados Unidos a escolherem entre uma operação militar "impossível" ou um "mau acordo" no conflito no Médio Oriente.
"A margem de manobra dos Estados Unidos na tomada de decisões diminuiu" e o Presidente norte-americano, "tem de escolher entre uma operação militar impossível ou um mau acordo com a República Islâmica", afirmou o serviço de informações da Guarda Revolucionária Islâmica num comunicado divulgado pela televisão estatal.
O serviço de informações iraniano citou, entre outras coisas, um "ultimato" iraniano em relação ao bloqueio norte-americano aos portos do país e uma "mudança de tom" da China, Rússia e Europa em relação a Washington.
"Os Estados Unidos são os únicos piratas do mundo com porta-aviões. A nossa capacidade de enfrentar piratas não é menor do que a nossa capacidade de afundar navios de guerra. Preparem-se para ver os vossos porta-aviões e as vossas forças acabarem no cemitério de navios", ameaçou Mohsen Rezaei, antigo comandante-chefe da Guarda Revolucionária, nomeado em março como conselheiro militar do novo líder supremo Mojtaba Khamenei, na rede social X.
A situação entre os dois países mantém-se num impasse desde que um cessar-fogo entrou em vigor em 08 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão e de ataques de retaliação de Teerão na região do Médio Oriente. Os esforços diplomáticos não conseguiram relançar as negociações diretas, após o encontro infrutífero realizado em Islamabade em 11 de abril, uma vez que as divergências continuam a ser significativas, desde o estreito de Ormuz até à questão nuclear iraniana.
O Presidente dos EUA declarou no sábado, na rede social Truth Social, que "vai estudar em breve um plano que o Irão" havia acabado de apresentar, mas mostrou-se muito cético sobre o assunto.
As agências de notícias iranianas informaram que o Irão havia apresentado um plano de 14 pontos a Washington, via Paquistão, com o objetivo de pôr fim ao conflito no prazo de 30 dias.
Segundo a agência noticiosa Tasnim, Teerão exige a retirada das forças norte-americanas das zonas próximas do Irão, o fim do bloqueio aos portos iranianos e do congelamento dos ativos iranianos, o pagamento de reparações, o levantamento das sanções, um "mecanismo" relativo ao estreito de Ormuz e "o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano".
A guerra já fez milhares de mortos, principalmente no Irão e no Líbano, e as suas repercussões continuam a abalar a economia global, com os preços do petróleo a atingirem níveis que não se viam desde 2022.
Aumentou a atividade de aeronaves militares dos EUA para o Médio Oriente
O Flightradar24, uma aplicação de rastreio de voos, detetou um aumento invulgar no número de aeronaves militares norte-americanas que viajam da Europa para países do Médio Oriente no sábado.
A maioria enviada para a região eram aviões de carga militar C-17A Globemaster III, cada um capaz de transportar cerca de 77 toneladas de equipamento e cerca de 100 pessoas.
Pelo menos 12 aviões de transporte estavam a caminho do Médio Oriente, alguns a partir da Alemanha.
Os aviões-cisterna Boeing KC-135 Stratotanker também estavam entre os que se dirigiam para a região, tendo sido observados pelo menos quatro aviões de reabastecimento a operar em Israel e nas áreas próximas.
Israel prolonga detenção de dois ativistas da flotilha de Gaza por dois dias
“O tribunal prolongou a sua detenção por dois dias”, disse Miriam Azem, coordenadora de defesa internacional do grupo de defesa dos direitos humanos Adalah, que representa os homens.
As autoridades israelitas tinham solicitado ao tribunal a prorrogação da detenção por quatro dias, segundo Azem, citada pela AFP.
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"Flotilha de Gaza". Dois ativistas apresentam-se perante tribunal israelita
O espanhol Saif Abu Keshek e o brasileiro Thiago Avila chegaram de manhã ao tribunal em Ashkelon, cidade costeira onde estão detidos, e a audiência teve início, informou Miriam Azem Adalah, da organização israelita de defesa dos direitos humanos Adalah, à AFP.
"O Estado solicitou uma prorrogação de quatro dias para a sua detenção", acrescentou.
Os advogados da ONG já tinham visitado os dois ativistas na prisão de Shikma.
Israel ordena novas evacuações para lá da zona que controla no sul do Líbano
O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) em língua árabe, Avichai Adraee, publicou na rede social X um aviso dirigido aos habitantes de várias localidades, incluindo Nabatiyé.
Esta cidade situa-se vários quilómetros a norte da chamada “linha amarela”, que delimita a “zona de segurança” com cerca de dez quilómetros de profundidade, no interior da qual Israel se autoriza a operar desde a entrada em vigor, a 17 de abril, de um frágil cessar-fogo com o Hezbollah, aliado do Irão no Líbano.
“Qualquer ameaça (…) mesmo para além da linha amarela e a norte do rio Litani [a cerca de 30 quilómetros da fronteira] será eliminada”, advertiu na quarta-feira o chefe do Estado-Maior das IDF, Eyal Zamir, durante uma visita a esta zona do território libanês.
Teerão apresenta proposta para acabar com o conflito em 30 dias
Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de dois meses, mas a resposta de Teerão visa resolver o conflito no prazo de um mês, com pontos-chave como as garantias de não-agressão, a retirada das forças norte-americanas das proximidades do Irão, o fim do bloqueio naval e a libertação de bens iranianos congelados.
A proposta inclui ainda o pagamento de indemnizações, o levantamento das sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a implementação de um novo mecanismo para o Estreito de Ormuz, segundo a Tasnim.
O Irão aguarda agora a resposta oficial dos Estados Unidos a esta proposta, que foi transmitida através de países mediadores.
Pequim bloqueia sanções de Washington contra empresas chinesas por ligação a Teerão
Pequim bloqueou a aplicação das sanções de Washington contra cinco empresas chinesas devido às alegadas ligações com o comércio de petróleo iraniano, através de uma ordem que proíbe pessoas e entidades de cumprir, reconhecer ou executar essas medidas.
O Ministério do Comércio explicou, no sábado, que a ordem, conhecida como "blocking ban", visa neutralizar dentro da China o efeito das sanções norte-americanas, impedindo que empresas ou indivíduos adiram às mesmas ou colaborem na aplicação.
De acordo com o comunicado oficial, as medidas adotadas por Washington, que envolvem a inclusão em listas de sanções, o congelamento de ativos e a proibição de transações, interferem nas "atividades comerciais normais" entre empresas chinesas e países terceiros e violam "o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais".
A ordem baseia-se no quadro jurídico chinês contra a aplicação extraterritorial de leis estrangeiras, desenvolvido nos últimos anos e reforçado recentemente, em abril, com novas normas que ampliam a capacidade de Pequim para contrariar sanções adotadas por outros países.
As autoridades chinesas reiteraram a oposição às sanções unilaterais sem o apoio das Nações Unidas e sublinharam que a medida não afeta o cumprimento das obrigações internacionais do país nem a proteção dos direitos das empresas estrangeiras na China.
A decisão surge depois de Washington ter sancionado --- na semana passada --- dezenas de entidades e indivíduos pela alegada participação em redes financeiras ligadas ao petróleo iraniano, no âmbito da política de pressão sobre Teerão.
Entre as empresas afetadas encontram-se várias refinarias e grupos petroquímicos chineses, apontados pelos Estados Unidos pelo suposto papel na comercialização de petróleo iraniano, um fluxo que Washington considera fundamental para o financiamento de atividades militares e de grupos aliados da República Islâmica.
A medida de Pequim coincide com a preocupação expressa pela China quanto ao impacto do conflito no Irão na estabilidade energética global, com especial atenção para o estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o abastecimento de petróleo bruto.
"A bola está com os Estados Unidos". Irão "pronto" para a guerra ou para a diplomacia
"O Irão apresentou o seu plano ao mediador paquistanês, com o objetivo de terminar permanentemente a guerra imposta, e agora a bola está com os Estados Unidos, que devem escolher entre o caminho da diplomacia ou a continuidade de uma abordagem confrontativa", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi.
Trump disse "não estar satisfeito" com a proposta e, embora já tivesse ameaçado destruir a "civilização" iraniana, acrescentou que preferia não ter de "aniquilar" o Irão de uma vez por todas, mas que o retomar da guerra continuava a ser "uma opção".
"O retomar do conflito entre o Irão e os Estados Unidos é provável, e os acontecimentos mostraram que os Estados Unidos não honraram qualquer promessa ou acordo", disse Asadi.