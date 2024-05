Austrália e Nova Zelândia lançam voos para retirar cidadãos da Nova Caledónia

O ministro dos Negócios Estrangeiro da Nova Zelândia disse, num comunicado de imprensa, que o governo fretou um voo de repatriação que deverá partir "em breve".

"Os neozelandeses na Nova Caledónia viveram dias difíceis e repatriá-los tem sido uma prioridade absoluta para o governo" desde o início da violência que atingiu o arquipélago francês no Pacífico Sul, disse Winston Peters.

O chefe da diplomacia da Nova Zelândia acrescentou que o voo, o primeiro desde o encerramento do aeroporto internacional de Nouméa, na terça-feira, permitirá repatriar "50 passageiros" com necessidades mais urgentes para Auckland, no norte do país.

Este é o primeiro de uma "série de voos propostos para começar a repatriar neozelandeses", sublinhou Peters.

"Em cooperação com a França e a Austrália, estamos a trabalhar para (organizar) outros voos nos próximos dias", afirmou o ministério, que saudou o apoio das autoridades francesas em Paris e em Nouméa.

Também hoje, a Austrália anunciou que recebeu autorização para realizar dois voos para repatriar os seus cidadãos.

Os voos são "fretados pelo governo australiano para permitir que turistas australianos e outros deixem a Nova Caledónia", anunciou a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, num comunicado de imprensa.

O aeroporto internacional de La Tontouta, em Nouméa, permanecerá fechado para voos comerciais pelo menos até às 23h00 em Lisboa de quinta-feira, anunciou na segunda-feira o diretor da Câmara de Comércio e Indústria da Nova Caledónia, Charles Roger.

O território é palco, há uma semana, de violência numa escala inédita há 40 anos, em reação a uma reforma do órgão eleitoral criticada pelos apoiantes da independência.