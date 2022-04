Austrália envia veículos blindados para Kiev

O primeiro-ministro australiano não especificou a data ou o número de blindados.

"Não estamos apenas a enviar as nossas orações, estamos a enviar as nossas armas, estamos a enviar as nossas munições, estamos a enviar a nossa ajuda humanitária, (...) e vamos enviar os nossos veículos blindados, os nossos Bushmaster também", afirmou Scott Morrison.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tinha feito este pedido quando se dirigiu, por videoconferência, ao parlamento australiano na quinta-feira.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.