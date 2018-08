Austrália pressionada a libertar crianças detidas em Nauru

RTP20 Ago, 2018, 18:05 | Mundo

Esta segunda-feira, um grupo de organizações humanitárias exigiu que o Governo australiano libertasse as crianças, no máximo, até 20 de novembro, altura em que se comemora o Dia Universal dos Direitos das Crianças.



As 119 crianças encontram-se num campo de detenção em Nauru, uma ilha na Oceânia, juntamente com os seus pais. Chegaram de barco à Austrália e pediram asilo no país, no entanto, foram transferidos para a pequena ilha devido à política de imigração australiana - esta proíbe os requerentes de asilo que cheguem de barco a instalarem-se no continente.





CNN. O Governo da Austrália insiste que as crianças já não se encontram em detenção, mas tanto elas como os pais não têm permissão para abandonar a ilha, segundo explica a





Roze - nome fictício - uma das crianças no Centro de Detenção





Claire Rogers, presidente da World Vision – uma das organizações que está a pressionar o Governo – explica num comunicado que a detenção destas crianças está a provocar danos físicos e psicológicos.

Crianças já tentaram suicidar-se

600 euros por cada requerente de asilo

“Está claro que a detenção indefinida está a causar, diariamente, danos reais e sérios nestas crianças. Muitas delas viveram em tendas durante anos, foram separadas de familiares próximos e não têm um sítio seguro onde brincar ou acesso a cuidados de saúde aceitáveis”, explicou.Em 2016, um relatório das Nações Unidas dava conta que crianças até aos 11 anos já tinham tentado suicidar-se ou experimentado formas de automutilação.No caso mais recente, um rapaz de 12 anos está há 19 dias em greve de fome. O menino iraniano está na ilha desde os oito anos. Segundo o The Guardian , a criança pesa 36 quilos e não consegue estar de pé. Os médicos de Nauru afirmam que corre risco de vida caso não seja transferido para a Austrália, onde têm mais recursos para cuidar da criança.A Força Fronteiriça Australiana autorizou a transferência da criança para a Austrália no domingo. No entanto, recuaram no pedido quando foi solicitado que a criança fosse acompanhada pelo padrasto. Quando soube que não podia ir acompanhado, o menino recusou ser transportado.O Governo australiano continua a defender que as políticas de proteção de fronteiras são necessárias para evitar a morte de migrantes no mar, vítimas do transporte precário por parte de traficantes. Porém, há quem defenda que a Austrália não deveria ser tão extremista na sua posição.[Também não queremos que o número de mortes no mar aumente], “mas não existe justificação para prender crianças e criar este resultado, essa não é a solução”, defendeu Claire Rogers.De acordo com a UNICEF , o Governo de Nauru cobra à Austrália uma taxa mensal de três mil dólares australianos (quase dois mil euros) por refugiado e mil dólares australianos (cerca de 600 euros) por cada requerente de asilo.