Austrália vai retirar câmaras de videovigilância feitas na China

As autoridades australianas temem que as câmaras chinesas possam, de alguma forma, transmitir informações para a China e colocar em causa a segurança nacional.Mais um ponto de tensão nos laços entre a China e a Austrália que se tornaram mais frágeis há cinco anos, quando a Austrália baniu a tecnológica HUAWEI da rede 5G.

Na altura, Pequim impôs várias sanções comerciais às exportações australianas.





Mais uma “acha na fogueira” nas relações intercontinentais com os chineses, num período em que a China rejeita discutir com os Estados Unidos sobre o incidente polémico a envolver um balão de vigilância abatido pelas forças norte-americanas.Pequim rejeita uma conversa telefónica com Washington sobre este assunto, por considerar que o clima atual não é favorável ao diálogo entre as partes.Os Estados Unidos consideram que a presença do balão de vigilância em território norte-americano constitui uma violação séria das leis internacionais.