Partilhar o artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor Imprimir o artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor Enviar por email o artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor Aumentar a fonte do artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor Diminuir a fonte do artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor Ouvir o artigo Áustria. Número dois do Governo demitiu-se após vídeo comprometedor