Áustria. Três idosos perderam a vida em incêndio num hospital

Três idosos entre os 75 e os 81 anos perderam a vida num incêndio que deflagrou num hospital a 14 quilómetros de Viena, na Áustria. O fogo começou de madrugada, no bloco de Medicina Interna, no terceiro andar do edifício.