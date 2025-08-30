Autarcas palestinianos de Belém e Ramallah gratos por Flotilha Humanitária

Jaume Collboni divulgou nas suas redes sociais vídeos dos presidentes das Câmaras de Belém e Ramallah, na Cisjordânia, Maher N. Canawati e Issa Kassis, respetivamente, nos quais estes expressam gratidão pela constituição da frota, com cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países, como os portugueses Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Na sua mensagem, Kassis sublinha que os participantes da flotilha internacional que partirá para a Faixa de Gaza no domingo são "os heróis" da população que resiste e anseia por justiça perante "um genocídio que deve parar".

Canawati, por sua vez, salienta que a viagem "não é um gesto de solidariedade, mas de humanidade" e que os participantes "estão a embarcar numa viagem histórica" que a população de Gaza vai proteger acendendo velas nas suas igrejas.

Na mesma linha, Collboni refere que "esta flotilha não transporta apenas ajuda humanitária vital, mas também a esperança de milhares de pessoas que vivem em situações desesperadas", acrescentando que é "um poderoso lembrete da importância da cooperação internacional" e da força que se tem quando se age "em conjunto".

Segundo a organização, a flotilha pretende levar ajuda humanitária ao território palestiniano, mas também denunciar "o genocídio" da população local por parte de Israel.

Os primeiros 30 barcos da "maior missão de solidariedade da história" com Gaza, nas palavras de um dos porta-vozes da iniciativa, saem no domingo de Barcelona e outros irão juntar-se à frota a 04 de setembro, em Tunes, oriundos de diversos portos do Mediterrâneo.

A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo radical palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

O último balanço de mortos da ofensiva divulgado pelo Ministério da Saúde no enclave controlado pelo Hamas, está próximo dos 63.400, incluindo 330, dos quais 124 eram crianças, por fome devido às restrições israelitas à entrega de ajuda humanitária.