Autoridade Palestiniana em campanha pela Europa pelo reconhecimento da Palestina

Numa conferência de imprensa na sede das Nações Unidas em Genebra, Mohammad Shtayyeh, enviado especial do líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, adiantou que pretende deslocar-se aos Países Baixos e à Áustria com o mesmo objetivo de sensibilizar as autoridades destes países a juntarem-se àqueles que já reconheceram o Estado da Palestina.

De acordo com Shtayyeh, antigo primeiro-ministro palestiniano, "outra delegação irá aos Estados bálticos" (Estónia, Letónia e Lituânia), e está prevista a visita de Mahmoud Abbas a Itália e Alemanha, dois dos 11 Estados-membros da União Europeia (UE) que ainda não reconheceram o Estado palestiniano.

Portugal reconheceu o Estado da Palestina no passado dia 21 de setembro.

O enviado especial do presidente da Autoridade Palestiniana apontou que "ainda há 34 países que não reconheceram a Palestina", pelo que estão a ser estabelecidos contactos com diversas capitais para as "incentivar a agir e a fazer parte dos países que reconhecem a Palestina, e não daqueles que não a reconheceram".

Depois de se reunir hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassi, Shtayyeh adiantou que a sua mensagem foi muito clara: "A Suíça é o país que acolhe as agências da ONU e é depositária das Convenções de Genebra", pelo que o seu papel "é crucial", razão pela qual exortou "os líderes suíços a passarem das palavras aos atos e a reconhecerem a Palestina como um Estado".

Esta visita de Shtayyeh à Suíça ocorre menos de uma semana depois da entrada em vigor da primeira fase do plano de paz para o conflito israelo-palestiniano, impulsionado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que contempla um cessar-fogo em Gaza, em vigor desde a passada sexta-feira.

Também hoje, em Genebra, Shtayyeh disse que a Autoridade Palestiniana está pronta a operar a passagem de Rafah, importante ponto de passagem da ajuda humanitária entre o Egito e a Faixa de Gaza, que Israel já admitiu reabrir.

"Agora estamos prontos para voltar a participar e notificámos todas as partes de que estamos prontos para operar a passagem de Rafah", afirmou o enviado especial de Mahmoud Abbas.

As forças armadas israelitas assumiram em maio de 2024 o controlo do lado palestiniano da passagem de Rafah, no sul de Gaza, que faz fronteira com o Egito e que está encerrada desde março passado, devido ao recomeço das hostilidades, após um breve período durante o qual foi reaberta, permitido a entrega de ajuda humanitária à população de Gaza e a retirada de feridos e doentes do enclave palestiniano.