Autoridades indianas apontam erro de sinalização na origem do acidente ferroviário

As autoridades indianas acreditam que o terrível acidente ferroviário de sexta-feira se deveu a um erro na sinalização electrónica e que a investigação vai permitir identificar os responsáveis. Um dos comboios de passageiros recebeu ordem para mudar de linha, o que fez com que colidisse com outra composição. O balanço de mortos está próximo dos 300, os feridos ultrapassam o milhar.