Autoridades moçambicanas ordenam evacuações face a inundações no sul do país

Em comunicado, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) refere que tomou a decisão de ordenar evacuações devido à previsão de ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas nos próximos dias, prevendo-se "impacto significativo" nas províncias de Manica, Tete e Sofala, no centro do país, e Inhambane, Gaza, cidade e província de Maputo, na região sul.

Segundo este órgão, as chuvas previstas poderão agravar a situação das cheias e inundações nas zonas baixas das bacias hidrográficas dos rios Umbeluzi, Incomáti, Limpopo, todos no sul de Moçambique, associadas às descargas na barragem de Massingir iniciadas esta quarta-feira e às inundações urbanas na capital moçambicana.

As autoridades locais devem retirar a população que vive em zonas baixas de Chókwè, Macarretane, Guijá, Chibuto, Sicacate e Xai-xai "para locais seguros, com especial atenção às pessoas vulneráveis", nomeadamente crianças, doentes, idosos, mulheres grávidas e pessoa com deficiência, ordenou o INGD, em comunicado.

Por outro lado, pediu ainda às autoridades locais para intensificarem campanhas de sensibilização para que as populações evitem a travessia dos rios e zonas inundadas, incluindo avançar com interdição de zonas de risco, apelando igualmente aos Centros Operativo de Emergência Distritais e Provinciais para preparar os centros de acomodação e assegurar condições básicas às populações, incluindo água e saneamento.

Na quarta-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique estimou que pelo menos 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das suas zonas de residência, devido ao risco de inundações na província de Gaza.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique emitiu no mesmo dia um alerta vermelho para chuvas fortes a muito fortes nas próximas horas, sobretudo nas províncias de Gaza e Maputo, com risco elevado de cheias, inundações e descargas atmosféricas.

Este alerta vermelho abrange todas as regiões das províncias de Gaza e Maputo, no sul do país, consideradas as mais vulneráveis face à intensidade da precipitação prevista para as próximas horas.

Ainda na quarta-feira, o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, manifestou solidariedade com as populações afetadas pelas chuvas intensas, que estão a causar inundações e perdas de vidas em algumas províncias do país, e reconheceu danos materiais significativos.

Em todo o país, desde o início da época chuvosa, em outubro, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, já morreram pelo menos 94 pessoas, devido às fortes chuvas, situação que se agravou sobretudo desde o final de dezembro.