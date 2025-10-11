Autoridades não encontraram sobreviventes da explosão em fábrica de explosivos militares nos EUA
Os 18 desaparecidos na explosão de uma fábrica de explosivos militares no estado norte-americano do Tennessee estão todos mortos, avançou hoje a polícia local.
"Não recuperámos nenhum sobrevivente", disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, no Tennessee, em conferência de imprensa.
O xerife do condado de Humphreys indicou que as autoridades estavam a trabalhar com a hipótese de que todas as pessoas no local estavam mortas.
Chris Davis acrescentou que a explosão registada na manhã de sexta-feira na fábrica da Accurate Energetic Systems, que fornece explosivos para as forças armadas, espalhou destroços por uma área de pelo menos 800 metros e foi sentida por residentes a mais de 24 quilómetros de distância.
A fábrica está localizada perto de Bucksnort, numa zona arborizada e montanhosa, longe das zonas urbanas, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Nashville, na fronteira dos condados de Humphreys e Hickman.
Imagens televisivas mostraram um edifício completamente destruído, em chamas, e veículos destruídos pela explosão.