Autoridades não encontraram sobreviventes da explosão em fábrica de explosivos militares nos EUA

"Não recuperámos nenhum sobrevivente", disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, no Tennessee, em conferência de imprensa.

O xerife do condado de Humphreys indicou que as autoridades estavam a trabalhar com a hipótese de que todas as pessoas no local estavam mortas.

Chris Davis acrescentou que a explosão registada na manhã de sexta-feira na fábrica da Accurate Energetic Systems, que fornece explosivos para as forças armadas, espalhou destroços por uma área de pelo menos 800 metros e foi sentida por residentes a mais de 24 quilómetros de distância.

A fábrica está localizada perto de Bucksnort, numa zona arborizada e montanhosa, longe das zonas urbanas, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Nashville, na fronteira dos condados de Humphreys e Hickman.

Imagens televisivas mostraram um edifício completamente destruído, em chamas, e veículos destruídos pela explosão.