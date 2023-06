Avanço em Bakhmut. Forças ucranianas tentam reconquistar território aos russos

“Os combates estão a decorrer segundo o plano”, afirmou no domingo um soldado ucraniano à AFP. A agência acrescenta que foram registados intensos combates na zona de Bakhmut.Esta segunda-feira, a vice-ministra ucraniana da Defesa revelou que as tropas de Kiev tinham recuperado cerca de 130 quilómetros quadrados às forças russas ao longo da linha da frente.“A situação no sul não sofreu alterações significativas na última semana”, acrescentou Hanna Maliar à emissora nacional. A governante indica que, ao longo da linha da frente na zona oriental, que inclui Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Maryink, ocorreram cerca de 250 confrontos na última semana.Hanna Maliar revelou ainda que a contraofensiva no leste do país no final da passada semana permitiu a recuperação de um a dois quilómetros nas áreas de Bakhmut, Yahidne, Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Yahidne, Klishchiivka e Kurdiumivka.

A agência noticiosa russa RIA, que cita militares das forças russas, revelou esta segunda-feira que os militares ucranianos não estavam a conduzir operações ofensivas em Artyomovsk - o nome da era soviética para Bakhmut usado pela Rússia. Shoigu na Ucrânia para inspecionar tropas



O ministro russo da Defesa fez a primeira aparição televisiva depois da rebelião protagonizada pelo Grupo Wagner. Sergei Shoigu esteve na Ucrânia para inspecionar as tropas de Moscovo.

Segundo excertos fornecidos pelo Ministério da Defesa e transmitidos pelo canal de televisão Rossia 24, Shoigou, que foi duramente criticado pelo líder do Grupo Wagner, Evgeny Progozhin, deslocou-se a um posto de comando das forças russas na Ucrânia e "reuniu-se com os líderes" de uma das unidades.





Durante a visita, o responsável "constatou uma elevada eficiência na identificação e destruição de equipamento militar e pontos de posicionamento inimigos nas áreas táticas da zona de responsabilidade" da unidade, declarou, em comunicado publicado na plataforma Telegram, o Ministério russo da Defesa, que também divulgou um vídeo.