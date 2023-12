Avanço no processo da adesão da Ucrânia à UE pode ser condicionado pela Hungria

Foto: Joana Raposo Santos - RTP

Bruxelas quer também apoiar o país com uma ajuda financeira de 50 mil milhões de euros, relata a partir da Bélgica a correspondente da Antena 1 Andrea Neves.



A evolução do conflito no Médio Oriente será também um ponto de destaque na agenda deste Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira.



O presidente deste órgão, Charles Michel, diz que deve haver um apelo unânime para a libertação de todos os reféns e também são necessárias formas de abordar, vigorosamente, a alarmante situação humanitária em Gaza. Mas o tipo de linguagem a usar nas conclusões finais da cimeira ainda está a ser trabalhada pelos embaixadores.