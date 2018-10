Avião com 189 passageiros cai no mar após descolagem em Jacarta

IN PICTURES: Debris and personal belongings of those on board #LionAir flight #JT610, which crashed on Monday morning after taking off from Jakarta (📷: BNPB Indonesia) https://t.co/4jVWZli7ag pic.twitter.com/uBVmVIP0wB — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 29 de outubro de 2018

O chefe das operações de resgate, Agus Hariono, afirmou que os cadáveres foram encontrados a oito quilómetros a Este do local onde o avião desapareceu. Durante as buscas foram também encontrados objetos pessoais dos passageiros.As informações conhecidas até ao momento sobre o acidente indicam que, 13 minutos depois da descolagem no aeroporto de Jacarta, a torre de controlo do aeroporto perdeu o contacto com os pilotos. Antes da perda da comunicação entre a torre e o avião, o piloto pediu para regressar ao aeroporto.O chefe do Comité dos Transportes da Indonésia, Soerjanto Tjahjono, confirmou, segundo a Reuters, que o pedido de regresso à base foi feito e aprovado. “É correto que um pedido de regresso à base foi solicitado e aprovado, mas ainda estamos a tentar descobrir o motivo”, afirmou.Soerjanto Tjahjono comentou ainda que não é possível determinar a causa do acidente até à recuperação das caixas negras do avião. “Enviaremos mergulhadores para localizarem a caixa negra. Esperamos encontrar a caixa negra e os destroços do avião,” disse aos jornalistas.O Chefe da Proteção Civil da Indonésia, Muhammad Syaugi, afirmou que “a cronologia do voo da Lion Air JT610, é a seguinte: recebemos um relatório do controlo aéreo às 6h50 e a mensagem dizia que se tinha perdido o contacto com o voo JT610”.Segundo o presidente-executivo do grupo, Edward Sirait, o avião registou um problema técnico no dia anterior, no voo entre Bali e Jacarta, tendo sido resolvido. Sirait não revelou o tipo de problema técnico.despenhou-se por volta das 6:30, hora local. O voo JT610, que partiu de Jacarta, tinha como destino Pangkal Pinang. O avião da companhia aéreaera usado há dois meses.