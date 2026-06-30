Avião militar aterrou em Figo Maduro com portugueses retirados da Venezuela

O avião aterrou na Base Militar de Figo Maduro de madrugada pouco depois das 5h00 desta terça-feira.





Para além dos 13 portugueses, chegaram a Portugal outros quatro cidadãos - dois italianos e dois franceses - que ficaram retidos, tal como aconteceu com a tripulação da TAP, que regressou num voo espanhol.





O avião que faz este repatriamento é o mesmo que levou ajuda humanitária para a Venezuela.





Até ao momento há registo de 60 portugueses ou lusodescendentes mortos na Venezuela na sequência dos sismos. Dez destas vítimas são crianças.





O último balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros revela ainda que há 87 pessoas desaparecidas ou incontactáveis entre a comunidade portuguesa.





No balanço global, os sismos na Venezuela provocaram 1719 mortos e 5034 feridos. Segundo as estimativas da ONU, mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas.