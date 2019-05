Avião pilotado por mercenário português abatido na Líbia

RTP07 Mai, 2019, 15:15 / atualizado em 07 Mai, 2019, 16:03 | Mundo

Em entrevista à televisão saudita Al Arabiya, um porta-voz do movimento militar afirmou agora que ele iria ser "libertado".



O cidadão luso faria parte da Operação Sofia, de vigilância de rotas de migrantes ilegais no Mediterrâneo.



"Preocupamo-nos com a segurança do piloto português e tratamo-lo como um convidado e não como um prisioneiro. O que aconteceu foi um erro em resultado do estado de guerra em que vivemos e vamos entregá-lo à operação europeia Sofia de imediato", disse Ahmed Mismari.





"Vamos entregar o piloto português ao seu país imediatamente depois de ser tratado aos seus ferimentos. Nós apreciamos o trabalho dos irmãos europeus na luta contra a imigração ilegal", acrescentou o porta-voz do ENL à televisão Al Arabiya.







A informação da captura foi avançada por várias agências noticiosas, como a turca Anadolu e a italiana ANSA. Foi ainda publicada no Twitter pelo jornalista Duarte Levy.





Na rede Twitter foram também publicadas fotos e vídeos do piloto mostrando a sua cara, apesar da Convenção de Genebra proíbir a divulgação de imagens de prisioneiros de guerra.







Estas mostram um homem ensanguentado vestido com roupas de estilo militar sem identificações, rodeado de forças do ENL.





Também imagens do momento do abate e dos destroços do aparelho circulam nas redes sociais.







O avião foi abatido sobre a área de Wadi al-Hira a sul de Tripoli.







Um comunicado das forças pró-Haftar refere que “o piloto, de origem portuguesa, foi detido”.





De acordo com outras informações, num dos vídeos difundidos o piloto disse o seu nome, Jimmy Reis, afirmou ter "29 anos e ser de origem portuguesa".







A RTP contactou o Ministério da Defesa, que refere não se tratar de um militar no ativo. O Ministério não confirma que se trate de um cidadão português.





