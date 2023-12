Aviso ao Congresso. Casa Branca "sem dinheiro" para continuar a ajudar tropas da Ucrânia

A advertência, feita na segunda-feira numa carta dirigida aos líderes do Congresso, expôs a forma como o Governo Federal já gastou a verba de 111 mil milhões de dólares destinada à ajuda militar à Ucrânia.”, escreveu Shalanda Young, diretora do departamento de gestão e orçamento da Casa Branca, na missiva revelada pelo jornalO último pedido de dinheiro surge depois de, em outubro, a Casa Branca ter solicitado ao Congresso um financiamento suplementar de 100 mil milhões de dólares, argumentando que “promove a nossa segurança nacional e apoia os nossos aliados e parceiros”.

O pedido identificava a segurança das fronteiras, os aliados no Indo-Pacífico, Israel e a Ucrânia. Cerca de 61 mil milhões de dólares destinam-se a Kiev, incluindo 30 mil milhões de dólares para reabastecer o equipamento do departamento de defesa enviado para apoiar o país após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Na carta dirigida aos líderes da Câmara e do Senado, Shalanda Young afirmou que".A diretora do departamento de gestão e orçamento da Casa Branca acrescenta que “não existe um pote mágico de financiamento disponível para fazer face a este momento.

O Pentágono revelou que já tinha usado 97 por cento dos 62,3 mil milhões de dólares que recebeu em meados de novembro. E o Departamento de Estado tinha esgotado todos os 4,7 mil milhões de dólares de assistência militar que recebeu, incluindo verbas para a assistência humanitária, assistência económica e de segurança civil.

. Não se trata de um problema para o próximo ano", acrescentou Shalanda Young. "".O republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, tinha avançado na passada semana que estava convicto de que o financiamento da Ucrânia e de Israel seria aprovado. Mas frisou que os dois devem ser tratados separadamente, com o financiamento da Ucrânia ligado a mudanças na política de fronteiras dos EUA - uma linha vermelha para muitos democratas.. E compreendemos a necessidade de prestar assistência nessa região", afirmou Johnson. "Se houver assistência adicional à Ucrânia - que a maioria dos membros do Congresso considera importante - temos também de trabalhar na alteração da nossa própria política de fronteiras".A Estratégia Industrial de Defesa Nacional, que deverá ser divulgada nas próximas semanas pelo Pentágono, alertou para o facto de a base industrial de defesa dos EUA "não possuir a capacidade, a capacidade de resposta ou a resiliência necessária para satisfazer toda a gama de necessidades de produção militar em velocidade e escala"."Este desfasamento representa um risco estratégico crescente à medida que os Estados Unidos se confrontam com os imperativos de apoiar operações de combate ativas", acrescenta o documento.