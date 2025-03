Aviso de Carney a Trump. "No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá"

Aos 59 anos, Mark Carney venceu facilmente a corrida à liderança do partido com 86 por cento dos votos e vai ser empossado como primeiro-ministro canadiano nos próximos dias.





O ex-banqueiro derrotou três rivais na corrida pela liderança do Partido Liberal e centrou o discurso de vitória no ataque ao presidente dos EUA. Prometeu retaliar à guerra comercial iniciada por Trump com a aplicação de taxas sobre produtos norte-americanos, até que "nos respeitem e façam compromissos confiáveis e credíveis com o comércio livre e justo". “A América não é o Canadá. E o Canadá nunca, jamais fará parte da América de nenhuma maneira, forma ou formato”, afirmou Carney numa resposta a Trump que ameaçou fazer do Canadá o 51.º Estado dos EUA.



“Não pedimos esta luta, mas os canadianos estão sempre prontos. Portanto, os americanos que não se enganem: no comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá”.







Carney deve anunciar eleições gerais nas próximas semanas e, embora o partido tenha perdido terreno para a oposição, as sondagens mostram que o Partido Liberal ainda permanece na liderança.





A vitória esmagadora no partido de Mark Carney transforma-o no próximo primeiro-ministro, seguindo a tradição no Canadá.





É um resultado que muitos consideram extraordinário para um homem com muito pouca experiência política, nunca tendo sido eleito para qualquer cargo político.







Mark Carney foi governador do Banco da Inglaterra - a primeira pessoa não britânica a fazê-lo em mais de 300 anos de história.







Enquanto estava em Londres, foi também presidente do Financial Stability Board e coordenou o trabalho de autoridades regulatórias pelo mundo fora. Assumiu então um papel fundamental na resposta global às políticas da primeira presidência de Trump.







Experiências que o levam a sublinhar que "não podemos deixá-lo (Donald Trump) ter sucesso".

O adeus de Trudeau



Outro momento de destaque da noite passada foi o discurso final do primeiro-ministro Justin Trudeau como líder do partido.





Trudeau assegurou que o país está de “mangas arregaçadas” e preparado, uma alusão às ameaças de Donald Trump.





Após quase uma década como primeiro-ministro e quase 12 anos como chefe do Partido Liberal, Trudeau emocionou-se a dado momento do discurso.





A renúncia à liderança do Governo e do partido aconteceu em janeiro, numa altura em que o Partido Liberal estava a ser muito criticado pela opinião pública canadiana. Após três mandatos,