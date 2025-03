Canadá. O desejo chinês e o aprofundamento de laços

Emmanuel Macron aponta os laços “mais fortes do que nunca” entre França e Canadá face a “tantos desafios”.





O presidente francês também agradece, na rede social X ao “querido amigo” Justin Trudeau, “por estes oito anos de excelente cooperação”.





O primeiro-ministro britânico também felicita Mark Carney, eleito no domingo pelo Partido Liberal, no poder. Keir Starmer apela ainda ao "aprofundamento das relações" entre os dois países.





Também na rede social X o líder britânico garante que está “ansioso para trabalhar em estreita colaboração com ele (Mark Carney) nas prioridades internacionais partilhadas, especialmente no âmbito do G7, e para aprofundar a relação entre o Reino Unido e o Canadá”.







O futuro primeiro-ministro do Canadá está sob o olhar atento da China, apesar de a relação entre os dois países ser algo agitada desde 2018. Então as autoridades canadianas detiveram a diretora financeira do grupo chinês Huawei, por acusações de fraude. Depois de a China ter detido dois canadianos sob acusação de espionagem.





No entanto, esta segunda-feira o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, ao reagir ao nome do novo chefe de governo, vem garantir que as autoridades vão continuar a desenvolver relações bilaterais com o Canadá com base no respeito mútuo e igualdade.





Durante uma conferência de imprensa Mao Ning deu os parabéns a Carney pela vitória, mas também apelou ao Canadá que “procure seguir uma política positiva e pragmática em relação à China".





A vitória de Carney ocorreu apenas um dia depois de Pequim anunciar novas tarifas (a aplicar a partir de 20 de março) em produtos agrícolas e alimentares canadianos. Uma retaliação às taxas que Ottawa introduziu em outubro.