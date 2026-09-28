Aviso de Kaja Kallas. Moscovo pode estar a planear mais atos de sabotagem

O artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte permite a qualquer país-membro solicitar consultas urgentes com os seus aliados sempre que considere que a sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas, sem que isso desencadeie imediatamente uma resposta militar.

"É evidente que é necessária uma abordagem conjunta da NATO e da União Europeia. Há opções a ser consideradas, e também precisam de ser coordenadas", afirmou Sebastian Hartmann, secretário de Estado do Ministério alemão da Defesa, à chegada a Bruxelas.





A preocupação é secundada pelo ministro português da Defesa, Nuno Melo, que afirma que o combate a estes ataques híbridos são obrigação de todos, até mesmo no combate à desinformação na Defesa, que considera "muito grave".





A Rússia procura, acima de tudo, o "impacto psicológico" nos seus ataques híbridos para desestabilizar os países europeus, particularmente os que apoiam Kiev, explicou à AFP uma autoridade de Bruxelas sob anonimato.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pediu na quinta-feira aos países europeus que ofereçam "mais apoio à Ucrânia" caso "quiserem realmente enviar um sinal aos russos a cada incidente ou ataque híbrido".





c/agências

e ataques contra a nossa democracia — para dividir a nossa sociedade e intimidar as nossas sociedades, levando-as a deixar de ajudar a Ucrânia", afirmou a Kaja Kallas antes de uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia em Bruxelas."Trata-se de tudo o que fica abaixo do limiar de uma agressão armada e de como podemos agir em conjunto (...) Que ferramentas podemos utilizar a diferentes níveis", declarou Kaja Kallas.A Presidente da Comissão Europeia,, que permita a coordenação e uma resposta rápida por parte dos países da UE., na quinta-feira,Na semana passada, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também tinha alertado para as ameaças "híbridas" russas, incluindo ataques com drones e mísseis, contra aliados da Ucrânia.A Rússia intensificou a pressão, sobretudo sobre os países que apoiam a Ucrânia, "e", declarou, por sua vez, o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Hakkanen.Neste contexto,