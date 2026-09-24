CIA alerta para risco de incursões de drones russos em países europeus mediterrânicos

Os serviços secretos norte-americanos acreditam que os drones poderão ser lançados a partir de navios da chamada "frota fantasma" que a Rússia tem no mar Mediterrâneo.

Até agora, a Rússia agiu abaixo daquilo a que os especialistas chamam "limiar bélico", evitando ações que pudessem provocar uma resposta coordenada da NATO. No entanto, lançou uma crescente campanha de sabotagem contra alvos em países que apoiam a Ucrânia, para além de incidentes isolados aparentemente destinados a testar limites e reações. Entretanto, dois F18 espanhóis descolaram na Roménia para vigiar "alvos aéreos", na sequência de um alerta para drones russos perto da fronteira com a Ucrânia.





Uma primeira escalada ocorreu há um ano, quando 19 drones, voando sem munições, se desviaram para o espaço aéreo polaco.



O grande ponto de viragem foi o recente incidente com drones armados no aeroporto de Leipzig, que as autoridades alemãs atribuem aos serviços de informação russos. Agora, as autoridades lituanas sabem até o tipo de drone os russos poderiam utilizar contra Espanha, França ou Itália. Seria o Gerbera, um drone que mede aproximadamente dois metros, tem 2,5 metros de envergadura, pesa até 18 quilos, atinge cerca de 160 quilómetros por hora e tem um alcance máximo declarado de 600 quilómetros, dependendo sempre da carga explosiva transportada ou de outras variáveis, como o vento.



Visita do diretor da CIA a Moscovo

O Wall Street Journal e o Politico afirmaram que Ratcliffe foi alertar a Rússia contra qualquer ataque ou provocação à NATO.

Porquê uma incursão em Espanha, França ou Itália?

O principal objetivo de uma ação com drones Gerbera lançados de um navio mercante não seria necessariamente causar grande destruição.

"A Federação Russa já tinha realizado lançamentos de veículos aéreos não tripulados a partir de navios. Por exemplo, em 2020, a ZALA (empresa russa fabricante de drones, ligada ao consórcio armamentista Kalashnikov) realizou lançamentos de demonstração, lançando drones a partir de uma embarcação em movimento", recordou Keir Giles.





Além das manobras, já se registou um incidente preocupante no Báltico. Em fevereiro, uma unidade naval sueca detetou um drone a descolar do navio russo de inteligência de sinais Zhigulevsk, no estreito de Öresund.

"Remédio russo contra arrogância francesa"

O texto imaginava o fornecimento de drones Geran-5 à Argélia e apontava que poderiam atingir fábricas aeronáuticas, bases militares, centrais nucleares e complexos petroquímicos no sul de França.

"A Rússia não se vai esconder. Precisamos, simplesmente, de evitar consequências", alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kestutis Budrys.