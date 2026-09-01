Berlim atribui a Moscovo incidente com drone e encerra consulado russo

Até ao momento, a Rússia rejeitou todas as acusações, expondo que Berlim não apresentou "quaisquer provas".

Na mesma conferência de imprensa, em Berlim, o ministro dos Negócios Estrangeiros avançou com algumas medidas em resposta ao ataque, incluindo o encerramento do consulado russo em Bona e a rescisão do contrato relativo à ‘Casa da Rússia’ na capital do país.



Em resposta, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, explicou que as autoridades alemãs “inventaram um pretexto para encerrar” dois espaços que já seriam motivo de preocupação.



"Moscovo irá responder a todas as decisões antirrussas", continuou.





A NATO já se manifestou sobre a acusação e garantiu, através do seu secretário-geral, que vai reforçar a capacidade de defesa dos aliados contra qualquer ameaça.



“As tentativas da Rússia de nos intimidar, de minar a nossa unidade e a nossa vontade de continuar a apoiar a Ucrânia são fúteis e estão destinadas ao fracasso. O nosso apoio à Ucrânia é inabalável, assim como o nosso compromisso pela defesa coletiva da NATO”, garantiu.







A presidente da Comissão Europeia também prestou “total solidariedade” com a Alemanha e e saudou as “medidas firmes” tomadas pelo Governo.







This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026





O primeiro-ministro português também reagiu ao posicionamento alemão. Numa mensagem de "paz, segurança e liberdade", Luís Montenegro deixa a garantia: "Não hesitaremos na denúncia dos que nos tentam dividir"





Expressamos total solidariedade à Alemanha em face do ataque híbrido russo em Leipzig.



A unidade de todos os Aliados é um pilar essencial da nossa segurança coletiva e não vacilaremos na sua defesa, tal como não hesitaremos na denúncia dos que nos tentam dividir.



A nossa… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 1, 2026



