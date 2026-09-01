Berlim atribui a Moscovo incidente com drone e encerra consulado russo

Berlim atribui a Moscovo incidente com drone e encerra consulado russo

O ministro alemão do Interior atribuiu à Rússia a responsabilidade do ataque em Leipzig. O drone encontrado no aeroporto, no início de agosto, transportava um dispositivo explosivo e levou ao encerramento do local.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Filip Singer - EPA

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Alexander Dobrindt afirmou, esta terça-feira, que o incidente seguiu o “padrão bem estabelecido das operações híbridas russas na Europa” e coloca a Alemanha numa situação de "alto risco".

“Partimos do princípio de que a Alemanha é alvo de novos ataques híbridos por parte da Rússia”, afirmou. Até ao momento, a Rússia rejeitou todas as acusações, expondo que Berlim não apresentou "quaisquer provas".

Na mesma conferência de imprensa, em Berlim, o ministro dos Negócios Estrangeiros avançou com algumas medidas em resposta ao ataque, incluindo o encerramento do consulado russo em Bona e a rescisão do contrato relativo à ‘Casa da Rússia’ na capital do país.

Em resposta, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, explicou que as autoridades alemãs “inventaram um pretexto para encerrar” dois espaços que já seriam motivo de preocupação.

"Moscovo irá responder a todas as decisões antirrussas", continuou.

A NATO já se manifestou sobre a acusação e garantiu, através do seu secretário-geral, que vai reforçar a capacidade de defesa dos aliados contra qualquer ameaça.

“As tentativas da Rússia de nos intimidar, de minar a nossa unidade e a nossa vontade de continuar a apoiar a Ucrânia são fúteis e estão destinadas ao fracasso. O nosso apoio à Ucrânia é inabalável, assim como o nosso compromisso pela defesa coletiva da NATO”, garantiu.

A presidente da Comissão Europeia também prestou “total solidariedade” com a Alemanha e e saudou as “medidas firmes” tomadas pelo Governo.


O primeiro-ministro português também reagiu ao posicionamento alemão. Numa mensagem de "paz, segurança e liberdade", Luís Montenegro deixa a garantia: "Não hesitaremos na denúncia dos que nos tentam dividir"


O Aeroporto de Leipzig serve de base para a companhia aérea ucraniana Antonov Airlines e é utilizado pelas forças armadas alemãs e pelos aliados da NATO para o transporte de material militar.

A tentativa de ataque em Leipzig será tema de discussão entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na próxima quarta-feira.

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