Berlim atribui a Moscovo incidente com drone e encerra consulado russo
O ministro alemão do Interior atribuiu à Rússia a responsabilidade do ataque em Leipzig. O drone encontrado no aeroporto, no início de agosto, transportava um dispositivo explosivo e levou ao encerramento do local.
“Partimos do princípio de que a Alemanha é alvo de novos ataques híbridos por parte da Rússia”, afirmou. Até ao momento, a Rússia rejeitou todas as acusações, expondo que Berlim não apresentou "quaisquer provas".
Em resposta, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, explicou que as autoridades alemãs “inventaram um pretexto para encerrar” dois espaços que já seriam motivo de preocupação.
"Moscovo irá responder a todas as decisões antirrussas", continuou.
“As tentativas da Rússia de nos intimidar, de minar a nossa unidade e a nossa vontade de continuar a apoiar a Ucrânia são fúteis e estão destinadas ao fracasso. O nosso apoio à Ucrânia é inabalável, assim como o nosso compromisso pela defesa coletiva da NATO”, garantiu.
This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026
I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.
We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German…
Expressamos total solidariedade à Alemanha em face do ataque híbrido russo em Leipzig.— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 1, 2026
A unidade de todos os Aliados é um pilar essencial da nossa segurança coletiva e não vacilaremos na sua defesa, tal como não hesitaremos na denúncia dos que nos tentam dividir.
A nossa…
A tentativa de ataque em Leipzig será tema de discussão entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na próxima quarta-feira.