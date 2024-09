Aviso de Mueller. EUA não estão preparados para nova interferência russa nas eleições

Esta ameaça merece a atenção de todos os americanos. A Rússia atacou-nos antes e vai fazê-lo novamente”, alerta Mueller no livro, ao qual o Guardian teve acesso. “Não estávamos preparados na altura e, apesar dos muitos esforços de pessoas dedicadas por todo o Governo, não estamos preparados agora.”, alerta Mueller no livro, ao qual oteve acesso.

, escreve Mueller, ex-diretor do FBI, no prefácio do livro, da autoria de três procuradores que trabalharam consigo entre 2017 e 2019.“Como explicámos detalhadamente no nosso relatório, as provas eram claras de como o Governo russo se envolveu em múltiplos e sistemáticos ataques destinados a minar a nossa democracia e a favorecer um candidato em detrimento do outro”, acrescenta.Na altura, esse candidato favorecido era Donald Trump, que acabou por vencer a rival democrata Hillary Clinton na corrida à Casa Branca.

Obstrução da justiça



Agora com 80 anos, Robert Mueller foi diretor do FBI entre 2001 e 2013. Mais tarde, em 2017, foi nomeadonas eleições presidenciais de 2016 e possíveis ligações entre a campanha de Donald Trump e o Governo russo.Durante a sua investigação, o procurador não estabeleceu a existência de conluio entre Trump e Moscovo, mas deu início a processos criminais contra três entidades russas e 34 pessoas, entre as quais o diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, que acabou por ser detido.Além disso, Mueller apresentouNo livro, que será lançado nos EUA na próxima semana, os procuradores Aaron Zebley, James Quarles e Andrew Goldstein contam como a equipa de Robert Mueller chegou à conclusão de que a Rússia apoiou Trump em 2016.

Os três homens detalham as tentativas de entrevistar Trump que foram bloqueadas pelos seus advogados, entre os quais Rudy Giuliani. Agora, Giuliani enfrenta acusações criminais por ter alegadamente tentado anular a derrota de Donald Trump em 2020.

Supremo Tribunal posto em causa



O livro refere também como, em 2017,. O ex-presidente viria depois a alegar que foi Mueller quem lhe pediu para regressar à liderança do Departamento Federal de Investigação e que foi Trump quem lhe recusou o pedido. “Isto é falso”, garantem os procuradores.Os autores manifestam ainda a sua, para o qual Trump nomeou três juízes conservadores e que, este ano, pôs duas vezes em causa os processos penais em que o ex-presidente está envolvido.Segundo Mueller, os seus antigos procuradors Zebley, Quarles e Goldstein “preocupam-se profundamente com o Estado de Direito e sabem a importância de tomar decisões com integridade e humildade”.“Estas qualidades são ainda mais importantes quando”, acrescenta no prefácio do livro.