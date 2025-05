Aviso dos EUA. Israel prepara ataque a instalações nucleares do Irão

Próxima ronda negocial a 23 de maio

“Estamos a negociar e vamos negociar. Não estamos à procura de guerras, mas não tememos qualquer ameaça. Eles que não pensem que, se nos ameaçarem, nós desistiremos dos nossos direitos”, afirmou no último fim de semana o presidente iraniano num discurso perante a Marinha iraniana.





Masoud Pezeshkian destacou a importância de manter “a honra militar, científica e nuclear em todos os domínios”.

O entendimento foi assinado em julho de 2015, ainda durante a Administração Obama, previa, em troca desta abertura e controlo, um levantamento das sanções internacionais aplicadas ao regime.





Na altura, apesar de todos os indicadores apontarem para um cumprimento do acordo por parte de Teerão, o presidente norte-americano Donald Trump optou por rasgar o tratado ainda durante o primeiro mandato, em 2018, considerando que este era "o pior acordo de sempre".



Os Estados Unidos obtiveram novas informações que sugerem que Telavive está a preparar um ataque contra instalações nucleares do Irão. Esta hipótese de um ataque surge numa altura em que a Administração Trump procura chegar a acordo diplomático com Teerão. As negociações têm ocorrido ao longo das últimas semanas sob mediação da diplomacia omani, com o próximo encontro marcado para 23 de maio, em Roma. Segundo os responsáveis norte-americanos ouvidos pela CNN Internacional , tal investida contra o regime iraniano constituiria não só uma clara rutura com a estratégia seguida por Donald Trump, mas também um possível rastilho para um conflito mais alargado no Médio Oriente.e que, dentro da própria Administração norte-americana, há desacordo quanto à possibilidade desta investida sair do papel.Vários responsáveis acreditam que Telavive irá fazer depender este ataque do resultado das negociações em curso entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano.No entanto,, adianta um dos responsáveis ouvidos pela CNN.A preocupação com um ataque é crescente não só pela troca de mensagens, públicas e privadas, entre altos funcionários israelitas, mas também de comunicações israelitas e movimentos militares, nomeadamente o movimento de munições aéreas e a conclusão de um exercício militar.Não obstante estes sinais, os movimentos israelitas podem constituir apenasDesde que tomou posse, em janeiro, Donald Trump já ameaçou bombardear instalações nucleares de Teerão em várias ocasiões, ao mesmo tempo que decorrem as negociações entre peritos norte-americanos e iranianas, primeiro em Muscat e mais recentemente em Roma.Em abril, também o jornaldava conta de um plano israelita para bombardear instalações nucleares iranianas em maio, mas que o plano foi rejeitado pela Administração norte-americana em favor da negociação de um novo acordo para limitar o programa nuclear de Teerão.A ameaça iraniana paira no mesmo dia em que o chefe da diplomacia omani, que está a mediar as negociações entre Estados Unidos e Irão, anunciou queDesde 12 de abril, Washington e Teerão já se reuniram por quatro vezes com o objetivo de chegar a um novo sobre o programa nuclear iraniano. A diplomacia norte-americana procura evitar que o Irão se transforme numa potência com armas nucleares em troca do levantamento de sanções que estrangulam a economia daquele país há vários anos.A liderança iraniana, que continua a assegurar as intenções pacíficas do seu programa nuclear e nega quaisquer ambições militares, diz-se disponível para as negociações com os Estados Unidos, mas que não irá tolerar quaisquer ameaças ou desistir dos seus direitos.Na terça-feira, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, vincou o seu ceticismo quanto às negociações em curso. “Não acreditamos que [as negociações atuais] obtenham qualquer resultado”, afirmou o, acrescentando queEste é, de resto, um dos principais pontos de discórdia na discussão entre peritos dos dois países:, do qual Teerão é signatário, e que prevê o direito à energia nuclear para fins civis.Por outro lado, Washington exige que Teerão abandone por completo esse esforço e tem vincado a sua oposição a qualquer tipo de enriquecimento de urânio por parte do regime iraniano.O esforço diplomático ocorre exatamente dez anos após a assinatura de um acordo sobre o programa nuclear iraniano, também conhecido por- JCPOA, que previa limites ao enriquecimento de urânio e vigilância internacional do programa nuclear de Teerão a cargo da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).