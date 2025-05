Aviso dos EUA. Síria pode estar a semanas de "guerra civil em grande escala"

“Limpeza étnica”, denuncia Moscovo

UE também suspende sanções

Apesar do contexto, a União Europeia anunciou esta terça-feira que irá seguir os Estados Unidos na decisão de levantamento das sanções. A decisão foi anunciada pela alta representante da UE para a Política Externa, Kaja Kallas.





De acordo com a agência France Presse, deverão ser levantadas as sanções que isolavam os bancos sírios do sistema internacional e congelavam os ativos do banco central.

, afirmou Rubio perante a Comissão de Política Externa do Senado.O secretário de Estado norte-americano defendeu, ainda assim, a decisão do presidente norte-americano em suspender as sanções à Síria e de procurar o diálogo com o Governo de Damasco. Na última semana, por ocasião de um périplo pelo Médio Oriente, Donald Trump reuniu-se com um presidente da Síria pela primeira vez em 25 anos Antes de se encontrar com Ahmed al-Sharaa nos Emirados Árabes Unidos,Marco Rubio considerou que o Governo de transição está a enfrentar “profunda desconfiança interna” porqueArgumenta, por isso, que os Estados Unidos devem ajudar a encontrar uma solução., afirmou o secretário de Estado norte-americano.Desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, que ocorreram na Síria vários ataques contra as minorias alauitas e drusas na Síria.Também esta sexta-feira, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros disse estar profundamente preocupado com a situação na Síria.de acordo com a transcrição no site do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros citada pela agência Reuters.De acordo com várias fontes sírias e canais russos nas redes sociais, uma das duas bases militares que Moscovo manteve na Síria foram atacadas esta terça-feira, em concreto a base de Hmeimim, que segundo fontes sírias acolhe refugiados alauitas desde março.Ainda assim, o Kremlin procurou estabelecer laços com as novas autoridades sírias e tem mantido o controlo da base aérea de Hmeimim e a base naval de Tartus.Esta medida segue-se à decisão, anunciada em fevereiro pela União Europeia, no sentido de suspender algumas sanções contra os principais setores económicos do país.No entanto, os diplomatas ouvidos pela AFP revelam que o bloco europeu equaciona impor novas sanções individuais a todos os responsáveis que fomentem tensões étnicas no país.Há aindaAinda antes do esperado anúncio por parte das autoridades europeias,“O povo sírio tem hoje uma oportunidade muito importante e histórica para reconstruir o seu país”, afirmou numa conferência de imprensa em Damasco, destacando os benefícios do levantamento de sanções.“Para quem quer investir na Síria, as portas estão abertas. Para quem quiser cooperar com a Síria, não há sanções”, acrescentou o MNE sírio.