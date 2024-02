"Avô da observação" desaparece. Pioneiro satélite europeu precipita-se para a Terra

, explicou um dos membros de um dos observatórios da Agência Europeia Espacial, Mirko Albani.A Agência Espacial Europeia lançou durante os anos 90 dois satélites semelhantes. Na altura tratava-se de tecnologia de ponta que conseguia perceber mudanças em terra, ar e nos oceanos. Foram monitorizadas cheias, temperaturas continentais e oceânicas, icebergues e sismos.Ralph Cordey, observador da Airbus Earth, afirmou à BBC que os ERS são os pioneiros dos satélites europeus que foram lançados ao longo das últimas décadas.

Antena sintética



O ERS-2 vai ser o primeiro satélite da dupla a regressar a casa. Foi colocado 780 quilómetros acima da terra e as últimas reservas de combustível levaram-no para os 570 quilómetros, em 2011. A expectativa era de que a parte superior da atmosfera arrastasse o satélite para a sua destruição em menos de 15 anos.

A ESA revelou que poucos destroços irão realmente chegar à superfície da terra e o que é mais provável de chegar é uma antena sintética, construída no Reino Unido, construída com fibra de carbono.

As novas normas para os destroços no espaço são agora mais cuidadosas e os satélites são construídos já com combustível e capacidade suficientes para sair de órbita. Isto também acontece devido ao maior risco de colisões entre satélites no espaço.A Secure World Foundation, grupo que zela pela sustentabilidade no uso do espaço, e a LeoLabs, empresa norte-americana que monitoriza destroços no espaço, emitiram um comunicado a pedir que aparelhos redundantes sejam retirados de órbita.