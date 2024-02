Foto: Kim Soo-hyeon - Reuters

Na Coreia do Sul oito jovens octogenárias formaram um grupo de rap e transformaram-se em celebridades da Internet. Na letra da músicas falam da vida rural , numa pequena aldeia quatro horas da capital. A sociedade sul coreana é uma das mais envelhecidas do Mundo mas o grupo de Suni esquece a idade com a força do ritmo.