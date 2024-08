Azul só de nome. A super-lua que iluminou o céu

Em alguns lugares, a super-lua – também uma Lua azul – ficou vermelha por causa do fumo dos incêndios florestais na América do Norte.



No entanto, mesmo sem o fumo dos incêndios, a Lua não se chama azul por ter essa cor e vai sempre ser mais amarela ou avermelhada ao anoitecer, graças à refração da luz ao redor da atmosfera no horizonte.



Foto: José Coelho - Lusa (Porto)



Porquê azul?

Uma Lua azul acontece quando há duas luas cheias no mesmo mês. No entanto, de acordo com a NASA, é raro coincidir com uma super-lua. Podem passar 20 anos entre uma super-lua azul e outra.



O que é uma super-lua?

Foto: Pedro Sarmento Costa - EPA (Peso da Régua)





A órbita da Lua à volta da Terra não é exatamente circular, portanto há um único ponto da sua órbita em que está mais perto da Terra, bem como um ponto que está mais distante.





A lua normalmente fica a cerca de 384 mil quilómetros da Terra, mas na última noite passou a 361 mil quilómetros, menos 23 mil e, por estar cheia, parece maior e mais brilhante. Aí está uma super-lua.

Foto: Thomas Traasdahl - EPA (Copenhaga)





e as próximas devem ocorrer a 18 de setembro, 17 de outubro e 16 de novembro.