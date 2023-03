Bancários condenados por ajudarem Putin a lavar dinheiro

De acordo com a justiça suíça, os funcionários em questão ajudaram Serguei Roldugin a depositar vários milhões de francos em duas contas, entre 2014 e 2016, sem investigarem devidamente a origem dos fundos, o que constitui uma violação das leis suíças contra a lavagem de dinheiro.Roldugin é um violoncelista conceituado na Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho da sua filha mais velha.A ligação foi revelada pelos Panama Papers, em 2016, que sugeriram que Roldugin era um dos homens utilizados pelo Presidente russo para canalizar dinheiro para o estrangeiro.O Kremlin sempre negou as acusações mas os bancários acabaram mesmo por ser considerados culpados e condenados ao pagamento de uma multa com pena suspensa.





c/agências