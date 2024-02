Banco da China baixa taxa para crédito à habitação

O Banco do Povo da China (PBC, na sigla em inglês) impôs o maior corte desde que esta taxa de juro foi estabelecida como referência em 2019.

A redução ultrapassou mesmo as expectativas dos analistas, que previam um corte de 0,15 pontos percentuais, para 4,05%.

A taxa de referência para o crédito à habitação está agora num mínimo histórico, o que poderá encorajar os bancos comerciais chineses a aprovar mais hipotecas imobiliárias e a taxas mais vantajosas.

Os mercados bolsistas da China perderam biliões de euros nos últimos meses, em parte devido à forte venda de ações de empresas do imobiliário na sequência de uma campanha de Pequim para impulsionar o setor.

A entrada em incumprimento de dezenas de construtoras minou a confiança nos esforços do governo para relançar a economia após a pandemia.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o setor imobiliário chegou a representar cerca de 30% da economia da China, com os empréstimos hipotecários a totalizar cerca de 38,2 biliões de yuan (4,9 biliões de euros) no final de 2023.

Em dezembro, as principais cidades da China registaram novamente uma descida mensal nos preços dos imóveis, de acordo com dados oficiais.