Banco de Moçambique vê recuperação gradual da economia no curto prazo

"No curto prazo, mantém-se a previsão de uma recuperação gradual da economia, excluindo a produção de gás natural liquefeito (LNG), sustentada pelas perspetivas de contínua melhoria do desempenho da indústria extrativa e do setor terciário, em linha com a evolução recente dos indicadores da atividade económica", lê-se no relatório de Conjuntura Económica e Perspetivas de Inflação de maio.

Refere igualmente que, em abril, a inflação anual situou-se em 3,3%, "influenciada pelos preços dos alimentos", e que no curto prazo "as perspetivas apontam para uma ligeira aceleração da inflação".

"A refletir o efeito dos recentes choques climáticos sobre a oferta de frutas e vegetais, e o ajustamento da tarifa de água", acrescenta.

De acordo com o relatório do banco central, as previsões de curto prazo apontam mesmo "para uma manutenção da inflação em um dígito", que decorre das "perspetivas de aumento sazonal da oferta de produtos frescos", com a entrada da época fresca, "num contexto de estabilidade do Metical, que poderão contrabalançar os efeitos da repassagem do aumento dos preços dos combustíveis na África do Sul e do ajustamento da tarifa de água".

"Constitui fator de risco para as projeções a volatilidade dos preços internacionais das principais mercadorias de importação", adverte.

Lembra igualmente que o inquérito aos agentes económicos "corrobora as perspetivas de manutenção da inflação em um dígito".

"As expectativas macroeconómicas dos agentes económicos apontam para uma aceleração da inflação no curto prazo, acreditando-se que a mesma poderá fixar-se em 4,50% em dezembro de 2024", lê-se.

A economia moçambicana cresceu 5,01% no primeiro trimestre do ano, acima do registado no mesmo período de 2023, de acordo com dados do Governo noticiados no mês passado pela Lusa.

Segundo dados do balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) do Ministério da Economia e Finanças, o crescimento do produto interno bruto (PIB) de janeiro a março compara com os 4,17% verificados nos primeiros três meses de 2023.

O PIB real de Moçambique cresceu 5,4% no quarto trimestre de 2023, e 5% no acumulado do ano, face aos 4,2% em 2022, segundo dados anteriores do Governo.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (22.322 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um crescimento económico esperado de 5,5%, na previsão oficial do Governo.

Nos primeiros três meses do ano, o balanço do PESOE refere que a taxa de inflação média em Moçambique foi de 5,48%, contra 11,2% no primeiro trimestre de 2023, num quadro de 7% de previsão para todo o ano de 2024.