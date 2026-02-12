Bangladesh vai a votos dois anos após deposição de ex-primeira-ministra

O chefe do Governo interino, Muhammad Yunus, afirmou que “um novo Bangladesh começou”.



As primeiras eleições depois da revolução da Geração Z



Esse documento também foi votado em referendo esta quinta-feira, e inclui propostas como a limitação de mandatos do chefe de Governo, a criação de um senado, e a eliminação do sistema de governo interino apenas através de referendo. Este sistema está constitucionalmente previsto para ser ativado para a organização de eleições justas e livres, sendo apartidário.