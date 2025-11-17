Sheikh Hasina fala em motivações políticas. Ex-primeira-ministra do Bangladesh condenada à morte

A primeira-ministra deposta do Bangladesh, Sheikh Hasina, foi condenada à morte, à revelia, esta segunda-feira, no final de um julgamento que durou meses e a considerou culpada de ordenar uma repressão violenta contra uma revolta estudantil em 2024. A ex-governante afirma que as acusações “são tendenciosas e têm motivações políticas”. Sheikh Hasina está atualmente exilada na Índia.





"No seu pedido repugnante pela pena de morte, revelam a intenção descarada e assassina de figuras extremistas dentro do Governo interino de destituir a última primeira-ministra eleita do Bangladesh e anular a Liga Awami como força política", acrescentou Sheikh Hasina.





O tribunal também condenou à morte o ex-ministro do Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, que também está em fuga. O ex-chefe da polícia, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que está sob custódia e declarou-se culpado, foi condenado a cinco anos de prisão.

Crimes contra a humanidade

O Governo interino liderado pelo Prémio Nobel, Muhammad Yunus, descreveu o veredicto como "histórico", mas pediu calma e avisou que iria lidar com qualquer distúrbio.

Num país já sob intensa tensão política e com as eleições parlamentares marcadas para daqui a três meses, esta decisão estava a ser muito aguardada.

Uma comissão de inquérito estimou recentemente que o Governo da primeira-ministra ordenou o desaparecimento de mais de 250 membros da oposição. O Bangladesh é um dos maiores exportadores de vestuário do mundo, fornecendo grandes marcas globais. O setor foi duramente atingido pelos protestos do ano passado.







Após vencer as eleições parlamentares no início de 2024, consideradas fraudulentas, o partido Hasina, a Liga Awami, foi banido pelo atual Governo interino do Bangladesh liderado pelo Prémio Nobel da Paz, Muhammad Yunus.



Na oposição durante o Governo de Hasina, o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP, na sigla em inglês) é considerado o favorito nas próximas eleições.



"As sentenças anunciadas contra mim foram decididas por um tribunal ilegal, nomeado e presidido por um Governo que não foi eleito e sem mandato democrático", afirmou Hasina, de 78 anos, em comunicado.. Não tenho medo de enfrentar os meus acusadores perante um tribunal imparcial, no qual as provas possam ser vistas de forma honesta”, acrescentou.No final do julgamento, os juízes consideraram a ex-primeira-ministra culpada de crimes contra a humanidade - incluindo o incitamento ao assassínio e de ordenar mortes -, de acordo com a sentença. Hasina sempre negou as acusações das autoridades judiciais do Bangladesh.Após o veredicto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh pediu à Índia a extradição de Hasina e do ex-ministro do Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, que também foi condenado à morte no mesmo caso. A Índia afirmou ter tomado conhecimento do veredicto e que "se iria empenhar construtivamente", sem entrar em mais pormenores.A polícia da capital foi colocada em alerta máximo e um grande número de agentes foram mobilizados para a zona em redor do tribunal e em todos os pontos-chave da cidade, observaram os jornalistas da agência de notícias AFP.Sheikh Hasina pronunciou-se em outubro a vários órgãos de imprensa estrangeiros, incluindo a AFP, para rejeitar todas as acusações contra si, que considerou infundadas.