Barão da droga detido no México após batalha violenta deportado para os EUA

Juan Gerardo Treviño, conhecido como El Huevo, o Ovo, tem cidadania norte-americana por ter nascido nos Estados Unidos e é herdeiro direto dos líderes do Los Zetas.





É acusado de liderar o Cartel do Nordeste, uma organização criminosa poderosa, a par de um gang fortemente armado, conhecido como Tropas do Inferno, composto por antigos membros Zetas.

A captura e uma possível tentativa de libertação coincidiram com uma, cidade gémea da texana Laredo do outro lado da fronteira,

Mais de 700 soldados e quatro helicópteros foram necessários para controlar os combates. De acordo com o Ministério da Defesa mexicano o cartel atacou mais de 38 edifícios governamentais e 22 sedes militares.

Vídeos gravados na ocasião e publicados nas redes sociais mostraram grandes carrinhas em chamas a bloquear cruzamentos e estradas.O consulado norte-americano da cidade, um dos principais pontos de entrada de emigrantes nos Estados Unidos, foi igualmente alvo de ataque e teve de encerrar temporariamente. Diversas pontes internacionais entre território mexicano e norte-americanos foram igualmente encerradas devido à revolta.normalmente ligados a lutas entre cartéis pelo controlo do território.

Deportado para os EUA

Juan Gerardo Treviño estava numa lista de “mais procurados” e

A detenção de um dos líderes de cartel mais conhecidos do país foi descrita à CB Televisión pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrad, como “uma das mais importantes da última década”.

foi deportado esta terça-feira, tendo sido primeiro transferido de helicoptero para Piedras Negras, em Coahuila. Dali seguiu num avião militar para Ciudad de Mexico, onde foi presente à FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.Foi depois escoltado até Tijuana, perto da costa ocidental do México, onde, na Califórnia.O juiz distrital Jason Pullman instaurou terça-feira à tarde umA detenção decoincidiu com a visita de uma delegação dos Estados Unidos ao México, onde se incluía o ministro para a Segurança Interna Alejandro Mayorkas, cujo gabinete realizou as investigações que levaram ao processo agora aberto em San António.No México Juan Gerardo é suspeito de assassínio, de terrorismo, de extorsão e de associação criminosa. A sua rápida deportação para os EUA tentou evitar tentativas de libertação semelhantes a outras que já permitiram a fuga de outros condenados por crimes graves.

Herdeiro do Los Zetas

O acusado barão da droga terá ainda ligações a vários grupos de criminosos espalhados pelo México., um dos mais infames cartéis do México responsável por reprimir violentamente qualquer resistência.

O gang começou por ser o braço armado do Cartel Mexicano do Golfo antes de assumir parte do negócio. Os seus membros torturavam e decapitavam as suas vítimas, pendurando depois os corpos em viadutos ou expondo-os em praças públicas no México.

Miguel Ángel Treviño Morales, oou, era o líder principal da organização até ser detido em 2013, sendo conhecido por torturar e matar os seus rivais ou quem o contrariava enfiando-os em, barris de petróleo que eram depois ateados.Óscar Omar tinha o númeroe assumiu o comando doaté 2015, quando foi ele próprio detido.

Miguel Ángel e Óscar Omar estão ambos presos no México com o primeiro em prisão perpétua após ter sido considerado culpado de orquestrar massacres em San Fernando, Tamaulipas, e em Allende, Coahuila, e de traficar drogas à escala global.

Após a captura de Óscar Omar o cartel dispersou-se e dividiu-se em vários grupos, incluindo o Cartel do Nordeste e o Velha Guarda. O gang Tropas do Inferno é composto maioritariamente por ex-membros Los Zetas.







A captura e detenção de Juan Gerardo deixa agora vaga a liderança do Cartel do Nordeste e poderá desencadear uma luta pelo seu controlo e pelas áreas que domina.





Juan Gerardo era aliado do Cartel dos Beltrán Leyva, para evitar que o cartel rival Jalisco Nueva Generación (CJNG) entrasse em Tamaulipas.







O Cartel do Nordeste tem estado ainda em luta pelo controlo de áreas chave ao longo da costa mexicana do noredeste, incluindo a fronteira com o Texas, tanto com a a Velha Guarda como com o Cartel do Golfo.