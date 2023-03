Bard. Google entra na corrida dos chatbots de Inteligência Artificial

O Bard, o sistema de Inteligência Artificial da Google que consiste num serviço experimental de conversação, foi lançado esta terça-feira. Até ao momento, o novoestá disponível a um número limitado de utilizadores nos EUA e no Reino Unido, mas a gigante tecnológica explica que irá expandir a mais países e incluir mais idiomas ao longo do tempo.

O lançamento ocorre três meses depois de a Google ter acionado o “código vermelho” em resposta ao surgimento do ChatGPT, da rival OpenAI. O chatbot de inteligência artificial, projetado para gerar textos com alta qualidade com base em toda a informação disponível na Internet, veio ameaçar a Google enquanto motor de busca tradicional, na medida em que reúne automaticamente a informação e não obriga o utilizador a percorrer uma lista de resultados.

Desde então, a Google fez da IA a prioridade central da empresa., disse Adrian Aoun, ex-diretor de projetos especiais da Google, citado peloA multinacional está, no entanto, a adotar uma abordagem muito mais cautelosa do que os seus concorrentes, que estão a ser alvo de críticas sobre a divulgação de informação não credível.

Como funciona o Bard?

Tal como o ChatGPT e o Bing, da Microsoft, o Bard é um sistema de conversação, baseado no sistema de pergunta e resposta, capaz de produzir textos com uma qualidade confundível com a escrita do ser humano.“Podem pedir ao Bard dicas para alcançar o vosso objetivo de ler mais livros este ano, explicar a física quântica em termos simples ou estimular a sua criatividade descrevendo uma publicação no blog”, explica a Google no seu comunicado.

Os utilizadores podem, deste modo, usar o botão “Google it”, que irá abrir um novo separador com uma página de resultados de pesquisa convencional do Google sobre o assunto.





chatbot da Microsoft, lançado em janeiro. O novo motor de pesquisa Bing com inteligência artificial oferece “uma pesquisa mais avançada, respostas mais completas, uma nova experiência de conversa e capacidade de gerar conteúdo”, explica a Microsoft no comunicado publicado na altura do lançamento do chatbot.

Bing Image Creator, uma ferramenta que, com recurso à inteligência artificial, permite criar imagens através de palavras.



Hoje mesmo, a empresa sediada em Redmond, Washington, anunciou o lançamento doQuem já utilizou a ferramenta da Microsoft fala sobre o lado mais “perturbador” e “assustador” do. Kevin Roose, colunista do New York Times , diz ter ficado “profundamente perturbado, até assustado, com as habilidades emergentes” dodo Bing., concluiu Kevin Roose num artigo publicado no NYT.

ChatGPT à frente na corrida

Enquanto a Google apresenta agora a sua primeira experiência de um chatbot de inteligência artificial, a OpenAI subiu a parada ao lançar um novo modelo na semana passada, o GPT-4 O sistema é também capaz de criar receitas com base em fotografias de ingredientes. A funcionalidade das fotografias ainda não está disponível, mas espera-se que a OpenAI a implemente nas próximas semanas.A nova atualização também pode ser útil na área da programação, permitindo que utilizadores com pouco ou nenhum conhecimento sejam capazes de recriar jogos.Embora a OpenAI tenha afirmado que esta atualização é "menos capaz" do que os humanos em muitos cenários do mundo real, o GPT-4 apresentou um "desempenho a nível humano" em vários testes profissionais e académicos.A OpenAI admite, no entanto, que o GTP-4 tem limitações semelhantes às versões anteriores e que pode produzir informação imprecisa. A empresa pede, por isso, aos utilizadores que sejam cautelosos e usem a ferramenta “com muito cuidado”, particularmente "em contextos de alto risco".