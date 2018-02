"Barroso não é um gangster", clama Juncker

Foto: Olivier Hoslet - EPA

"Nunca dissemos que o senhor Barroso, que ainda é meu amigo, porque tem alguns méritos na Europa, não é um gangster, não poderia ter reuniões com comissários e que os comissários não seriam autorizados a ter encontros com o antigo presidente da Comissão", afirmou Jean-Claude Juncker.



"Colocámo-lo na lista de lobistas. A reunião entre Jyrki Katainen e José Manuel Barroso foi tornada pública. Isto está em total concordância com as regras", reforçou o presidente da Comissão Europeia.



Katainen confirmou que se reuniu em outubro de 2017 com Durão Barroso, a pedido do agora quadro do grupo de investimentos Goldman Sachs. O encontro, denunciado pelo Corporate Europe Observatory, visou discutir "temas na área do comércio e defesa".



Recorde-se que o próprio Durão Barroso garantira por escrito não ter sido contratado para fazer lobby e não ter a intenção de o fazer.