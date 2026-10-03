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Base das Lajes. BE diz que "inquérito desmonta todo o discurso do Governo"
O Ministério Público está a investigar a utilização norte-americana da Base das Lajes. O inquérito é "instaurado na sequência de uma denúncia apresentada por elementos do Bloco de Esquerda". O coordenador do Bloco, José Manuel Pureza, considera que é preciso esperar pelas conclusões do inquérito, mas entende que, “ao dar este passo”, o Ministério Público reconhece que “há fundamento” na queixa apresentada pelo partido.
O líder bloquista não tem dúvidas de que este é “um passo de relevo no plano do direito, mas também no plano político” e acusa o Governo de tentar “disfarçar” uma escolha política.
O BE chegou a propor, tal como o PCP, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao uso das forças americanas da base das Lajes, propostas que foram chumbadas pelo Parlamento no início de junho. José Manuel Pureza considera que muito continua por explicar neste caso.
“O Governo procurou disfarçar a sua escolha política com a linguagem de que estava tudo a ser cumprido e que valia uma regra de consentimento tácito”, afirma o dirigente do Bloco de Esquerda, que defende que o “cumprimento escrupuloso das regras não se verificou”.
“Isto desmonta todo o discurso que o Governo foi fazendo, no sentido de que cumpria escrupulosamente as regras internacionais e o acordo entre Portugal e os Estados Unidos”, defende o líder bloquista em declarações à RTP Antena 1, considerando a narrativa do executivo fica “posta em causa” com a averiguação do Ministério Público.
“O Governo procurou disfarçar a sua escolha política com a linguagem de que estava tudo a ser cumprido e que valia uma regra de consentimento tácito”, afirma o dirigente do Bloco de Esquerda, que defende que o “cumprimento escrupuloso das regras não se verificou”.