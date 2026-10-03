Base das Lajes. BE diz que "inquérito desmonta todo o discurso do Governo"

“Isto desmonta todo o discurso que o Governo foi fazendo, no sentido de que cumpria escrupulosamente as regras internacionais e o acordo entre Portugal e os Estados Unidos”, defende o líder bloquista em declarações à RTP Antena 1, considerando a narrativa do executivo fica “posta em causa” com a averiguação do Ministério Público.





O líder bloquista não tem dúvidas de quemas também no plano político” e acusa o Governo de tentar “disfarçar” uma escolha política.propostas que foram chumbadas pelo Parlamento no início de junho. José Manuel Pureza considera que muito continua por explicar neste caso.“O Governo procurou disfarçar a sua escolha política com a linguagem de que estava tudo a ser cumprido e que valia uma regra de consentimento tácito”, afirma o dirigente do Bloco de Esquerda, que defende que o “cumprimento escrupuloso das regras não se verificou”.