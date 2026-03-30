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Base das Lajes preparada para receber drones MQ-9 Reaper
Até às 20h30 não era possível obter do governo uma confirmação ou um desmentido, de que irão ainda esta noite, passar pela Base das Lajes, nos Açores, os 'drones assassinos' MQ-9 Reaper.
A operação está envolta em grande secretismo.
A RTP confirmou que trabalhadores portugueses ao serviço da Base militar, na Ilha Terceira, receberam formação para lidar com estes drones junto da pista e ajudar na sua aterragem e na sua descolagem.
Vários caças e aviões reabastecedores norte-americanos têm continuado a usar a base açoriana, além de dois cargueiros C-130.
Os 'drones assassinos' são utilizados em missões de combate, reconhecimento e vigilância. podendo transportar até oito mísseis de alta precisão.
Os drones MQ-9 Reaper são semelhantes aos caça F-35, com 11 metros de comprimento e cerca de 20 metros de envergadura, sendo operados à distância, com uma autonomia de 27 horas de voo, a altitudes de até 15.000 metros.
A alta precisão de deteção ´realiza-se através de câmaras, incluindo térmicas.