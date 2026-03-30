Base das Lajes preparada para receber drones MQ-9 Reaper

Nem o Ministério da Defesa nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros responderam aos pedidos de informação da RTP.



A operação está envolta em grande secretismo.



A RTP confirmou que trabalhadores portugueses ao serviço da Base militar, na Ilha Terceira, receberam formação para lidar com estes drones junto da pista e ajudar na sua aterragem e na sua descolagem.



Vários caças e aviões reabastecedores norte-americanos têm continuado a usar a base açoriana, além de dois cargueiros C-130.



Os 'drones assassinos' são utilizados em missões de combate, reconhecimento e vigilância. podendo transportar até oito mísseis de alta precisão.



Os drones MQ-9 Reaper são semelhantes aos caça F-35, com 11 metros de comprimento e cerca de 20 metros de envergadura, sendo operados à distância, com uma autonomia de 27 horas de voo, a altitudes de até 15.000 metros.



A alta precisão de deteção ´realiza-se através de câmaras, incluindo térmicas.