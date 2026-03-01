Base das Lajes regista movimentações intensas no dia de domingo

De manhã, descolaram desta base cinco aviões KC46, ficando outros cinco ainda na pista.



A missão terá demorado cerca de três horas, pois por volta da uma da tarde, duas horas no continente, estavam de volta.



À hora de almoço, saíram seis caças europeus aeronaves britânicas reabastecedoras que acompanharam um avião maior, o A330 da força aérea britânica.



Já ao fim da tarde, às cinco da tarde locais, 18h no continente, levantaram voo mais oito aviões.



O estado de alerta nas Lajes não foi elevado e o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que a segurança dos açorianos está garantida.