EM DIRETO
A guerra no Médio Oriente após a morte de Ali Khamenei

Base das Lajes regista movimentações intensas no dia de domingo

Base das Lajes regista movimentações intensas no dia de domingo

Na Base das Lajes, nos Açores foram registadas muitas movimentações.

RTP /
VER MAIS
De manhã, descolaram desta base cinco aviões KC46, ficando outros cinco ainda na pista.

A missão terá demorado cerca de três horas, pois por volta da uma da tarde, duas horas no continente, estavam de volta.

À hora de almoço, saíram seis caças europeus aeronaves britânicas reabastecedoras que acompanharam um avião maior, o A330 da força aérea britânica.

Já ao fim da tarde, às cinco da tarde locais, 18h no continente, levantaram voo mais oito aviões.

O estado de alerta nas Lajes não foi elevado e o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que a segurança dos açorianos está garantida.
PUB
PUB